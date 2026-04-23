Miza din spatele alegerilor lui Bolojan. Băieții deștepți din energie și companiile de stat – ANALIZĂ

Deși, inițial, era dat pe surse ca ministru interimar la Transporturi, Ilie Bolojan va conduce timp de 45 de zile interimar Ministerul Energiei.

De ce a ales Bolojan Energia

O posibilă explicație pentru această mutare este că premierul a deschis recent un front în lupta cu ceea ce el a numit „băieții deștepți” din energie. A spus că 90% din avizele tehnice de racordare (ATR) sunt speculative, pe care investitorii le folosesc pentru a le vinde, nu pentru a dezvolta proiecte.

„E nevoie să deparazităm, practic, rețelele noastre de aceste avize tehnice de racordare și putem să facem acest lucru adoptând, până la sfârșitul acestei luni, acest nou regulament care să rezolve aceste lucruri”, a spus Bolojan.

Mai mult, premierul spunea pe 8 aprilie că, săptămâna viitoare, va publica listele cu societățile comerciale care au obținut ATR-uri. Săptămâna la care se referea premierul era 13–19 aprilie.

Șahul lui Bolojan pentru PSD

În sine, lista era o mutare strategică a lui Bolojan pentru PSD, în perspectiva referendumului intern. Nu a funcționat totuși, dacă ne gândim că pe 20 aprilie PSD a votat cu 97,7% retragerea sprijinului politic al premierului. Nici până astăzi lista nu a fost făcută publică.

HotNews a arătat, printr-o serie de articole, cum nepotul fostului premier Marcel Ciolacu a obținut avizul tehnic de racordare (ATR) de la Transelectrica pentru două parcuri fotovoltaice, în doar patru luni, deși experții citați susțin că acest aviz se obține de multe ori în peste un an.

Dar, odată ce a preluat frâiele Ministerului Energiei, chiar și interimar, și odată ce a fost debarasat de piedica ministerelor avizatoare deținute de PSD (de exemplu Ministerul Justiției), Ilie Bolojan poate merge până la capăt cu promisiunea făcută și să închidă robinetul cu bani pentru „băieții deștepți” care fac afaceri de sute de milioane de euro în domeniul energetic.

Ce se ascunde în spatele rocadei Gheorghiu–Neacșu

Un al doilea punct nevralgic, care a stârnit infinit mai multă rumoare, este lista cu companiile propuse spre listarea unor pachete minoritare la bursă. PSD imediat s-a opus. Mai mult, l-au portretizat pe Bolojan drept „omul străinilor” și cel care „vinde la bucată” industria autohtonă. Și au culminat cu un proiect de lege în Parlament care interzice vânzarea unor pachete pe bursă la companiile profitabile.

Raționamentul din spatele acestei mișcări a lui Bolojan poate fi tradus prin atribuțiile pe care le avea Marian Neacșu, în calitatea de vicepremier.

Neacșu era responsabil, printre altele, cu avizarea proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Transporturilor, dar și cele ale Ministerului Energiei. Adică de ministerele unde sunt cele mai multe companii de stat cu hibe. El se ocupa în Guvern și de o parte din reforma companiilor care nu erau în atribuțiile Oanei Gheorghiu. Făcea parte din grupul interministerial de lucru și, după demisia din funcție a lui Dragoș Anastasiu, PSD l-a împins fără succes la conducerea acestei reforme.

Odată ce a preluat aceste sarcini, Oana Gheorghiu are acum forța juridică de partea sa și a preluat sub tutelă reforma tuturor companiilor de stat. Acolo unde sunt numiți pe criterii politice ceea ce premierul numea de la începutul mandatului drept „sinecuriști”.

Mai mult, există și un jalon în PNRR care prevede listarea sau restructurarea a trei companii până în august 2026. Două de la Transporturi și una din Energie, a anunțat Oana Gheorghiu pe 16 aprilie. Adică fix din zona de ministere aflate în competența lui Marian Neacșu.