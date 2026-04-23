Premierul liberal Ilie Bolojan susține o conferință de presă la 15:30, în care va oferi o primă reacție după ce cei 7 miniștrii PSD din executiv și-au depus demisiile. De ieri, în presă au început să apară speculații referitor la cine ar putea prelua portofoliile lăsate vacante de miniștrii PSD.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan:

Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din aceste 10 luni. Tot ce a fost realizat, cele bune și cele nu atât de reușite, sunt un rezultat de echipă. Fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare coleg din ministere, și-a adus contribuția directă.

Având în vedere că guvernul trebuie să lucreze, având în vedere fondurilor din PNRR, program SAFE, etc., am avut o întâlnire cu vicepremierii și după această întâlnire trimitem la ND propunerile de înlocuire a demisionarilor.

Aceștia pot fi înlocuiți de miniștri din cabinet.

Propunerile trebuie să aibă experiență, ca să preia activitatea fără sincope și ca proiectele să continue. Până luni, am cerut noilor miniștri să ia legătura cu demisionarii, ca maxim luni să preia frâiele. Luni avem întâlnire de lucru pentru probleme și priorități.

*Muncă – Dragoș Pîslaru – a gestionat acest portofoliu, proiect important – jalonul din PNRR, legea de salarizare. Mă voi vedea cu el și cu Manole astfel încât ca jalonul să poată fi promovat

*Sănătate – Cseke Atilla – a gestionat acest portofoliu, experiență administrativă. Principalele problemă – investiții în spitale, PNRR, angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă.

*Agricultură – Tanczos Barna – a gestionat portofoliul la Agricultură, experiență mare, știe și din privat, sunt și aici probleme cu zone de provocări importante, de la pesta porcină la proiectele de susținere a procesării.

Predoiu vine la Justiție

*Justiției – Cătălin Predoiu – a gestionat acest portofoliu, experiență importantă și pentru cabinet e foarte important ca MJ să funcționeze bine. Importante sunt avizările pentru proiectele importante, care sunt dificil de argumentat, să fie avizate cu celeritate.

*Energie – Ilie Bolojan – voi prelua portofoliul având în vedere că e una dintre problemele importante. Aspectele nu țin doar de acest minister, ci și de companii, sub coordonarea SGG, țin de ANRR. Cred că pot accelera în acest domeniu: creșterea producției, deparazitarea rețelelor, energie mai ieftină.

*Transporturi – Radu Miruță – principalele provocări: absorbția din PNRR, lucrări cu întârziere în feroviar, trebuie derulare accelerată. Aspect important de apărare – SAFE, urmează să înceapă programul prin începerea lucrărilor la cele 2 capete de autostradă de la Pașcani

*Vicepremier – Oana Gheorghiu – avizările și relaționările să continue și Gov Ro să-și desfășoare activitatea normal. Va gestiona complementar și companiile, care acum sunt la autorități tutelare, nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat și de impunerea unor condiții pt performanță.

În câteva ore trimitem propunerile și demiterile la ND, sperăm că în câteva zile vor fi publicate în Monitorul Oficial. Vă ținem la curent cu activitatea guvernului.

În jurul orei 14, miniștrii PSD au început să ajungă, rând pe rând, la Palatul Victoria pentru a își depune demisiile din Guvernul Bolojan. Primul care a ajuns a fost Florin Manole, ministrul Muncii. Au urma vicepremierul Marian Neacșu, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, Radu Marinescu, ministrul Jusiției și Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Imediat după, partidul a transmis oficial, printr-un comunicat, plecarea miniștrilor săi din executiv.

„PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan. ​Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice”, se arată într-un comunicat al PSD.

Partidul nu a exclus susținerea unui premier tehnocrat, atât timp cât se va găsi o soluție ca partidele din Coaliție să continue colaborarea, dar fără ca Ilie Bolojan să conducă executivul.

Până la un nou guvern, însă, Ilie Bolojan a cerut mână liberă pentru a numi miniștri din guvern pe portofolii interimare, potrivit informațiilor Cotidianul.

Miniștrii interimari vor fi aleși din actualul Guvern, în funcție de experiența anterioară în gestionarea portofoliilor respective și de expertiza în domeniu, spun surse guvernamentale.

Pașii PSD pentru retragerea miniștrilor și moțiunea de cenzură

În ceea ce privește moțiunea de cenzură, surse din PSD nu exclud ca aceasta să fie depusă chiar după data de 1 mai. După retragerea miniștrilor, PSD va informa președintele și Parlamentul și va aștepta câteva zile ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze sau să meargă în Parlament pentru un vot de încredere.

În caz contrar, social-democrații vor depune o moțiune de cenzură. Înainte de depunerea acesteia, PSD își va retrage toți secretarii de stat și prefecții.

Liderul AUR, George Simion, a transmis un apel public prin care le face cu ochiul „reformatorilor” din PNL și USR. Simion susține că oricine vrea să reformeze cu el trei aspecte cheie pentru România, să vină s-o facă. „După aceea, putem să discutăm”, spune șeful AUR. Cele trei puncte fac toate parte din agendele liderilor taberei Bolojan din PNL și din cea a USR. Practic, AUR se arată deschis la a negocia un guvern, minoritar sau majoritar, cu forțe reformiste.

Luni, într-o conferință de presă din Parlament, Simion a recunoscut că apropoul era la adresa lui Bolojan. Practic, a confirmat că mâna întinsă, deși adresată general, era un apel către PNL și USR.

„PNL-ul nu este nici el un partid serios. Pentru că noi am enunțat ieri trei lucruri care trebuie votate în Parlament de urgență ca să își respecte promisiunea. Care e făcută de domnul Bolojan. Nu de mine, nu de altcineva. Domnul Bolojan a promis în campanie 300 de parlamentari”, a spus Simion, a cărui partid va încerca să pună luni pe ordinea de zi a ședințelor din Parlament proiectele de care condiționează negocierile.

Totodată, în cele zece minute de declarații de presă, deși Simion spune că va vota moțiune de cenzură împotriva actualului guvern, liderul AUR nu pomenește numele lui Bolojan. Acesta spune că AUR va vota o moțiune de cenzură „împotriva acestui guvern”, punând accent pe actuala formulă.

Doar că un guvern minoritar PNL-USR sub conducerea lui Bolojan ar însemna un fond similar, dar o formă diferită. Formularea lui Simion lasă loc de negocieri cu Bolojan. Și nu este prima oară când din AUR vin semnale de cooperare către celelalte formațiuni importante de dreapta economic din Parlament.