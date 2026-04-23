Mesajul prin care Simion pare să strângă rândurile a fost postat pe Facebook într-un clip scurt, de nici două minute.

„Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi:

Cum au votat românii: 300 de parlamentari. Renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul permanent al Camerei Deputaților, sunt proiecte de lege. Și se pot adopta”, a spus Simion în clipul postat pe Facebook.

Coincidență sau AUR, PNL și USR gândesc la fel?

Interesant este că toate cele trei puncte se regăsesc pe agenda formațiunilor din tabăra Bolojan a guvernului. USR are la Senat un proiect prin care să schimbe conformația parlamentului așa cum stabiltește referendumului inițiat de președintele Traian Băsescu în 2009.

Executivul Bolojan, deși n-a luptat până la capăt cu subvențiile de partid, a scăzut drastic finanțarea încasată de acestea. Totodată, USR critică adesea banii trimiși de partide din subvenții către presă, spre exemplu.

Faptul că al treilea punct, primari în două tururi, nu este o realitate, a dus ca USR să piardă mai multe primării importante. Precum cea din Brașov, după ce PNL și PSD au candidat împreună în fiefurile useriste. Totodată, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, mâna dreaptă a premierului Bolojan, declara în timpul scrutinului pentru București că va milita pentru două tururi la alegerile locale.

Simion a recunoscut că bătea apropouri la Bolojan

Luni, într-o conferință de presă din Parlament, Simion a recunoscut că apropoul era la adresa lui Bolojan. Practic, a confirmat că mâna întinsă, deși adresată general, era un apel către PNL și USR.

„PNL-ul nu este nici el un partid serios. Pentru că noi am enunțat ieri trei lucruri care trebuie votate în Parlament de urgență ca să își respecte promisiunea. Care e făcută de domnul Bolojan. Nu de mine, nu de altcineva. Domnul Bolojan a promis în campanie 300 de parlamentari”, a spus Simion, a cărui partid va încerca să pună luni pe ordinea de zi a ședințelor din Parlament proiectele de care condiționează negocierile.

Totodată, în cele zece minute de declarații de presă, deși Simion spune că va vota moțiune de cenzură împotriva actualului guvern, liderul AUR nu pomenește numele lui Bolojan. Acesta spune că AUR va vota o moțiune de cenzură „împotriva acestui guvern”, punând accent pe actuala formulă.

Doar că un guvern minoritar PNL-USR sub conducerea lui Bolojan ar însemna un fond similar, dar o formă diferită. Formularea lui Simion lasă loc de negocieri cu Bolojan. Și nu este prima oară când din AUR vin semnale de cooperare către celelalte formațiuni importante de dreapta economic din Parlament.

Precedentul PNL

„Dacă ar fi să judecăm un caz ideal, cum spunea Max Weber, și să presupunem că ceea ce există în populație se reflectă în spațiul politic ideal, în România, după cercetarea aceasta, ar fi ca să conducă AUR și PNL. Dacă PNL mai era ce a fost odată. Nu mai este, din păcate”, spunea Dungaciu în februarie la Realitatea Plus. La fel a sugerat și Petrișor Peiu la Gândul. „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD.”

Anca Alexandrescu, realizatoarea TV de la Realitatea Plus care a candidat susținută de AUR la PMB, a lansat la un moment dat o teorie conform căreia Mohammad Murad urma să rupă o parte din AUR și s-o ducă lângă Bolojan. Aceasta a scris pe Facebook că „sistemul” este pregătit să rupă din AUR, iar „în fruntea acestei grupări se află Mohamad Murad”, deputat de Constanța și om de afaceri.

Discuția despre ruperea AUR a apărut tocmai în contextul în care PSD se pregătea să ceară demisia premierului Ilie Bolojan.

Ba mai mult, legăturile dintre AUR și PNL sunt vizibile și la nivel de membrii. Gigi Becali este cel mai bun exemplu. Pentru prima oară, Becali a intrat în Parlamentul României în 2012, de pe listele PNL. Și-a dat demisia un an mai târziu, iar după 11 ani a reintrat în politică. Pentru a-l ajuta tot pe un George, Simion. Sigur, Becali s-a distanțat de AUR în stilul lui efervescent. Dar faptul că Gigi a fost în PNL și apoi a trecut la AUR arată anumite legături între recrutatorii celor două partide.

Drujba lui Milei

Dar nu doar către liberali făceau cei din AUR în trecut ochi dulci. George Simion a vrut constant să-și lipească imaginea de reformist și să definească AUR drept un USR conservator. Vârful acestui demers a venit în campania din 2024, în care George Simion se transformase într-un moderat conservator și reformist, cu idei ultra austere, un fel de Bolojan.

În afară de viziunile sociale diferite, referitoare la drepturile minorităților mai ales sexuale, AUR și USR se întâlnesc în multe puncte. Spre exemplu, atât Simion, cât și mai mulți lideri USR îi cânte ode lui Javier Milei, președintele MAGA neolibertarian al Argentinei. Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, nu lasă o lună să treacă fără să-l laude pe argentinianul cu care Simion s-a pozat la un CPAC.

În plus, Dominic Fritz a dat semnalul. „Noi vom face reforme și vom susține orice fel de formulă care ne garantează că această formulă de a reforma statul român va merge înainte”, a spus acesta luni.

De altfel, AUR este mult mai apropiat de Bolojan ca discurs economic decât de PSD. Cel mai elocvent exemplu este austerul Simion, care se lăuda în campania contra lui Nicușor Dan că va da afară 500.000 de bugetari. Guvernarea AUR care pare departe, dar inevitabilă, se anunța una cu drujba în mână, exact cum ies Musk și Milei pe scenele de la evenimentele MAGA.

Cum ar putea să-l salveze Simion pe Bolojan

Surse politice spun pentru Cotidianul că liberalii au mers deja în direcția celor de la AUR pentru a cere susținere punctuală pe anumite reforme. Deși Peiu și Dungaciu au negat, mesajul lui Simion amintit anterior pare să confirme discuțiile pe reforme.

Practic, până acum, nu era în interesul AUR să treacă reforme. Pentru că acestea i-ar fi fost direct atribuite lui Bolojan. Și, în viziunea mai largă, Coaliției de guvernare. Dar acum se deschide portiția pentru un joc politic interesant pe care-l poate face Simion.

AUR poate guverna din Opoziție, în loc să preia modelul falimentar al PSD de opoziție de la guvernare. Punctual, AUR poate vota pentru reforme, pe care să și le asume. Fiecare proiect important, susținut de societatea civilă, ar trebui să-și găsească susținere printre parlamentari, motiv pentru care s-ar crea interes mediatic. AUR poate veni cu imaginea de reformist salvator: factor decident în schimbarea „sistemului”. Toate astea în timp ce rămâne anti-PSD – caracteristică pierdută de USR atunci când au acceptat să guverneze cu oamenii lui Grindeanu.

Guvern minoritar condus de Bolojan

Totuși, electoratul AUR este „alergic” la Bolojan. Așa că AUR nu poate face prea clară susținerea pentru premier și sigur nu se poate asocia direct cu acesta. Partidul lui Simion ar trebui să rămână în opoziție și să facă în vreun mod ca guvernul minoritar să treacă de Parlament.

UDMR, deși nu ar guverna cu susținerea lui Simion după ce Viktor Orban a picat și în loc a venit Peter Magyar, ar putea vota pentru un guvern minoritar PNL-USR. Aceștia ar putea invoca exact ceea ce spun și acum. Nu-l contestă pe Bolojan, dar nu vor să facă parte dintr-un executiv minoritar. Cel mai probabil, și ceilalți reprezentanți ai minorităților ar putea acționa la fel, o susținere la vot, dar fără participare la procesul de guvernare.

Așa că ar mai fi nevoie de 52 de voturi pentru o majoritate. 51, după ce ieri un PSD-ist a sărit barca la tabăra Bolojan.

Aici, AUR ar putea să voteze integral. Sau, tot posibil, să mobilizeze neafiliați și o parte din membrii limitrofi ai formațiunii pentru a confirma la limită un executiv nou Bolojan. Astfel, n-ar fi necesară susținerea directă și aparentă a AUR. Spre exemplu, ruperea unei facțiuni interne, poate chiar condusă de Murad, dar care să nu fie exclusă din partid. Pe modelul Lulea și Piperea, care sunt încă membrii deși au intrat în conflict intern cu conducerea.

Aceasta ar putea rotunji numărul de voturi necesare încât Bolojan să fie reconfirmat în funcție, la 45 de zile după ce nicio moțiune de cenzură nu l-a dărâmat. Ulterior, dacă se dorește un guvern minoritar neinterimar, la votul de confirmare se poate aplica o formulă similară.

Apoi, AUR ar putea vota reformele și contesta măsurile nepopulare, luând din opoziție deciziile noului Guvern condus tot de Bolojan. Simultan, poate refuza să voteze moțiunile de cenzură legate de Bolojan, astfel încât să nu-l reconfirme pe premier, dar nici să nu-l dea jos. Un joc de Jenga politic.

„Melonizarea” lui Simion

După cum am spus mai sus, AUR ar putea să-și lipească eticheta de partid reformist, fără să accepte austeritatea. Totodată, nici nu și-ar expune membrii la un tsunami mediatic. Dacă nu-și asumă miniștrii, nici nu-i caută nimeni la CV sau declarație de avere. Și chiar dacă-i caută, impactul este semnificativ mai mic.

Dar, mai important este semnalul dat ieri de Dungaciu, într-o declarație exclusivă pentru Cotidianul.

AUR „devine frecventabil, devine un actor cu care se discută. E o contradicție majoră între etichetările fără absolut nicio acoperire și atitudinea de astăzi a oamenilor politici față de AUR”, a spus Dan Dungaciu.

Dacă Bolojan și USR, „reformiștii”, îi primesc la negocieri pe cei de la AUR, impresia publică ar putea fi alterată. AUR n-ar mai putea fi ignorați, cu ei nu ar mai fi exclus să discuți.

În prezent, deși Simion se bucură de o susținere importantă, acesta are parte și de o opoziție virulentă de la o parte din populație. Este foarte greu să guvernezi ca o figură atât de polarizantă. Pentru Simion, să deschidă ușile de la USR și PNL pentru negocieri ar reprezenta o „Melonizare”. Schimbarea imaginii dintr-un lider eminamente de extremă dreaptă într-unul digerabil chiar și la nivel european. Așa cum Meloni a intrat la guvernare în Italia cu o imagine extrem de ostilă și a ajuns să devină un lider ascultat și important la nivel european.

De altfel, Simion are și spaimele mai mari de care se poate agăța. Șoșoacă și partidul ei, acești groyperi de România, pot face AUR prin comparație să pară blânzi, mai ales dacă vor crește în sondaje. Pericolul poate fi mutat în altă parte, așa cum majoritatea pro-europenilor l-ar prefera oricând pe Simion în fața lui Georgescu.

Negocierile lui Simion cu Nicușor Dan

Sigur, planul unui guvern Bolojan susținut de AUR ar putea fi blocat de președintele Nicușor Dan, mai ales având în vedere aparenta apropiere de PSD și reticența față de Simion. Totuși, refuzul ar reprezenta o ultimă dovadă pentru apropierea sa de social-democrați. Dar, mai mult, pe lângă istoria de protestat împreună pe care Simion și Nicușor Dan, cei doi au mai negociat politic listele de europarlamentari ale USR din 2016.

Într-una dintre cărțile sale, George Simion a povestit cum a încercat să-l convingă pe Nicușor Dan să pună pe listele pentru europarlamentare ale USR un apropiat de-al său.

„Revenind însă la Barna, el este președintele unui partid creat de către Nicușor Dan. Pe Nicușor îl știam din 2006, de la manifestațiile pentru salvarea arhitecturii Bucureștiului din gheara mafiei imobiliare pe care o gira atunci Adriean Videanu. Față în față cu alegerile parlamentare din 2016, i-am propus să adauge pe listele lor electorale unioniști, membri USR, printre care și pe avocatul Alexandru Surcel.

Am făcut asta cu toate partidele cu care am avut discuții, le-am propus să includă și oameni dedicați cauzei naționale. Răspunsul primit m-a lămurit definitiv despre USR-ul lui Nicușor: “am vrea să-l punem pe Surcel, dar nu putem, e incontrolabil”.

Ironia face ca Nicușor să rămână fără partid, probabil tot din aceleași considerente. Măcar mi-am făcut datoria și l-am avertizat, la momentul respectiv, pe Dan, despre cine sunt oamenii pe care și-i bagă în casă. Incontrolabil sunt catalogat și eu, prin unele dosare. Adică nu mă pot controla.”

Simion a vrut mereu să devină mainstream

Pe când era liderul mișcării de unire a Basarabiei cu România, Simion a încercat să-și transforme imaginea de huligan într-una de activist rezonabil. Atunci, în anii 2010, Simion negocia cu partidele politice. De altfel, acesta a și reușit să-l vrăjească pe Traian Băsescu, liderul Partidului Mișcarea Populară și fost președinte.

De mai multe ori, Simion a vorbit la conferințe sau în fața presei cu Traian Băsescu. Deși nu intrase în PMP, acesta îi câștigase încrederea lui Băsescu. Sau, sigur, fostul președinte se folosea de imaginea de unionist a lui Simion pentru a-și duce mai departe agenda.

Cum îl apăra Băsescu pe Simion

Ba mai mult, atât de mare încredere a avut Traian Băsescu în Simion, încât acesta l-a apărat public, pe pagina sa de Facebook. Fostul președinte a lansat un atac despre lipsa de acțiune a premierului de atunci Dacian Cioloș. Asta după ce George Simion și alți lideri unioniști au fost ridicați la un miting pro-unire.

„Ticăloşilor sau Julien tu cu ce te ocupi ?

În România, liderii celor care au manifestat azi la Bucureşti pentru Unirea României cu Republica Moldova au fost reţinuţi şi băgaţi în dube de jandarmi.

Vai de capul vostru, adunătură de ticăloşi trădători de ţară.

Cioloş, cât de slugi puteţi fi voi, Guvernul României?

Pentru violenţa jandarmilor împotriva unioniştilor din Republica Moldova şi România, Ministrul Afacerilor Interne şi Dacian Julien Cioloş trebuie să dispară din viaţa publică.

Slugoilor, ce tare vă doare unionismul. L-aţi ridicat pe George Simion, unul din liderii unioniştilor, ca să faceţi frumos în faţa Germaniei şi a Federației Ruse”, a scris Băsescu pe Facebook.