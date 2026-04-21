Simion pune condiții pentru a negocia cu PSD sau Bolojan. Dungaciu: Asistăm la o goană după AUR

Surse politice au declarat pentru Cotidianul că liberalii au purtat discuții cu George Simion, Dan Dungaciu și europarlamentarii AUR. Aceleași surse adaugă faptul că liberalii au cerut sprijinul AUR pentru un guvern minoritar.

Contactat pentru un punct de vedere, Petrișor Peiu a declarat că este este „exclus” ca astfel de discuții să fi avut loc. Și Dan Dungaciu a negat informațiile.

„Nu confirm, în niciun caz, aspectele punctuale prezentate de dumneavoastră”, a spus cel din urmă.

Dan Dungaciu a precizat, însă, că există discuții politice pentru o moțiune de cenzură.

„Discutăm cu actori politici pentru moțiunea de cenzură”

„Asistăm la o goană după AUR, cum era titlul filmului celebru. Ce pot să vă confirm oficial este că există discuții, discutăm cu actorii politici, inclusiv în perspectiva unei moțiuni de cenzură pe care noi am anunțat-o deja.

Va fi moțiunea noastră în mai. Nu s-a schimbat nimic din această perspectivă. Dar, dacă o să apară și alte moțiuni de cenzură, vom avea evident discuții cu cei care sunt doritori să depună aceste moțiuni de cenzură”, a completat Dan Dungaciu.

Acesta a mai adăugat că nu s-a pus niciodată problema ca AUR să susțină un guvern minoritar și că partidul condus de George Simion „nu mai este nefrecventabil”.

„AUR nu mai e nefrecventabil”

„Devine frecventabil, devine un actor cu care se discută. E o contradicție majoră între etichetările fără absolut nicio acoperire și atitudinea de astăzi a oamenilor politici față de AUR”, a mai spus Dan Dungaciu.

Pe de altă parte, însă, surse politice susțin că liberali din anturajul lui Ilie Bolojan au vorbit cu europarlamentari AUR pentru a căuta sprijin punctual pe anumite proiecte, în eventualitatea unui guvern minoritar. Ar fi vorba despre proiecte precum reforma teritorială, alegerea primarilor în două tururi sau reducerea numărului de parlamentari la 300.

Europarlamentari ai AUR ar fi răspuns că partidul este de acord, însă că acest aspect nu echivalează cu susținerea unui guvern minoritar.

Simion trece trei proiecte cu oricine. „Apoi, putem discuta despre altceva”

Liderul AUR a postat pe Facebook cele trei proiecte, depuse la Camera Deputaților, pe care sunt gata să le treacă de vot cu orice forță parlamentară, indiferent de orientarea politică.

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi:

Cum au votat românii: 300 de parlamentari. Renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul permanent al Camerei Deputaților, sunt proiecte de lege și se pot adopta”, a spus Simion în clipul postat pe Facebook.

Când e Simion dispus să negocieze

George Simion spune că nu vor purta negocieri informale, pe la spatele electoratului, cu forțele de la guvernare, în contextul actual.

„Nu vom purta negocieri pe sub masă, nu vom face decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei, care a fost distrusă de către ei.”

Liderul AUR e gata însă de negocieri dacă vreo tabără parlamentară îi ajută să treacă cele trei proiecte.

„Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva.”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că nu exclude nicio variantă pentru a pune în practică referendumul intern al social-democraților, în care s-a decis debarcarea lui Ilie Bolojan. Grindeanu a spus că PSD ar putea depune o moțiune și ia în calcul chiar și să voteze o moțiune depusă de AUR.

Șeful PSD Sorin Grindeanu a vorbit la Radio România Actualități despre posibilitatea ca PSD să depună o moțiune de cenzură prin care să își dărâme propriul guvern, în frunte cu premierul Ilie Bolojan.

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a spus liderul PSD, conform news.ro.

Totodată, Sorin Grindeanu nu a negat că PSD ar putea vota o moțiune AUR împotriva premierului Bolojan.

„E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit iar de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a mai spus Grindeanu.

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.