Simion admite că a bătut apropouri la Bolojan. „Două partide neserioase. Votăm orice moțiune”

George Simion consideră că este o jignire pentru electoratul AUR faptul că formațiunea pe care o conduce nu a fost chemată la Cotroceni, pentru consultări, de președintele Nicușor Dan.

„Nu am fost invitați la acele consultări noi sau celelalte forțe de opoziție. Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum ați văzut, vechile etichetări și gândurile unora că nu e bine să discute cu noi au dispărut din spectrul politic.

Dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidențială și lucrul ăsta ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan.”

Simion: Nu credem că PSD va depune moțiune

Liderul AUR a transmis că nu au încredere în PSD și nici în PNL. Simion a spus de mai multe ori în conferința de presă că AUR va vota orice moțiune care va da jos actuala formulă guvernamentală, dar nu a vorbit despre premierul Bolojan în aceste declarații.

„Nu suntem convinși că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură, ei inițiind ruperea coaliției. Avem de-a face cu o coaliție defunctă. Acum tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri. Noi ne-am spus din ziua 1 și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR. Votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern.

Nu o să iau acum întrebări din partea dumneavoastră, pentru că iar ne lansăm în ipoteze. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus. Noi vom depune conform calendarului în luna mai, pentru că noi ne ținem de cuvânt.”

George Simion a admis că cele trei propuneri legislative pe care le-a pus drept condiții ieri pentru a intra în negocieri cu partide din Coaliție erau scoase din programul premierului Bolojan.

Simion i-a întins o mână lui Bolojan

„PNL-ul nu este nici el un partid serios, pentru că noi am enunțat ieri trei lucruri care trebuie votate în Parlament de urgență ca să își respecte promisiunea făcută de domnul Bolojan. Nu de mine, nu de altcineva. Domnul Bolojan a promis în campanie 300 de parlamentari”, a spus Simion, a cărui partid va încerca să pună luni pe ordinea de zi a ședințelor din Parlament proiectele de care condiționează negocieri.

Totodată, președintele AUR a explicat faptul că au fost încercări „timide” de cooptare a parlamentarilor partidului.

„Au fost, dar timide. Știm despre aceste încercări pentru parlamentari independenți. V-am spus la început, noi rămânem loiali poporului român, stăm în spatele poporului român. Lumea să nu aibă emoții cu privire la noi.”