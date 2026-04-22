Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica

Ilie Bolojan se pregătește să-i înlocuiască pe miniștrii PSD cu unii interimari, iar dilema este pe cine va pune la Justiție, atâta vreme cât Cătălin Predoiu ar putea fi o mare vulnerabilitate.

Astfel, surse din mai multe zone politice susțin că Predoiu nici nu vrea să preia portofoliul Justiției. De patru ori ministru al Justiției, în 2008 – 2009, 2009 – 2012, 2019 – 2020 și 2012 -2023, el ar fi primul calificat. Doar că documentarul Recorder a stârnit furia societății civile pentru neregulile din Justiție dezvăluite, iar numele lui Cătălin Predoiu a fost strâns legat de unele dintre ele.

Așadar, o mișcare a lui Ilie Bolojan de a-l pune, chiar și interimar, la Justiție ar putea părea total nefericită. Nu ar face decât ca Ilie Bolojan să pară un fel de Nicușor Dan, insensibil la supărările unora dintre magistrați și ale opiniei publice.

În plus, nici acesta nu ar fi dornic să apară din nou în lumina reflectoarelor și să-i fie disecate faptele și deciziile zi de zi în presă.

Alt nume vehiculat pentru Justiție – Radu Miruță

Unele surse spun că portofoliul ar putea reveni USR, iar Radu Miruță s-ar putea califica, deoarece a terminat Dreptul. Alți absolvenți de Drept sunt Cseke Attila, de la UDMR, și Diana Buzoianu, de la USR.

Lucrurile nu sunt tranșate. Întâlnirea pentru împărțirea portofoliilor ar putea avea loc cel mai devreme în seara aceasta, după consultările de la Cotroceni. Mai multe surse spun însă că, cel mai probabil, discuțiile vor avea loc, joi, după retragerea miniștrilor PSD.

Portofoliile rămase libere după plecarea PSD

Șase ministere rămân fără titular, plus o funcție de vicepremier, plus sceretarul general al Guvernului.

Transporturi

Justiție

Agricultură

Energie

Sănătate

Muncă

Premierul Ilie Bolojan le-a dat semnalul celor de la PSD că, dacă pleacă, trebuie să plece cu toți oamenii puși în funcții publice, nu doar cu cei de la vârf.

Nume vehiculate la bursa zvonurilor

Surse au declarat pentru Cotidianul că la Transporturi ar putea fi interimar chiar Ilie Bolojan.

La Ministerul Muncii, s-ar putea califica Dragoș Pîslaru sau Oana Țoiu, dat fiind pregătirea și experiența anteriorară. La Sănătate, a mai fost în trecut Cseke Attila.

În timp ce Diana Buzoianu ar putea fi la Agricultură, spun alte surse, pentru că Mediul și Agricultura sunt domenii cât de cât apropiate.

De precizat că vorbim doar de speculații deocamdată, pentru că discuția oficială încă nu a avut loc.

O altă întrebare este dacă vor putea primi portofolii interimare și vicepremierii, Oana Gheorghiu și Tanczos Barna.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a infirmat specualțiile din presă.

„Ca urmare a unor informații vehiculate în spațiul public, precizez că nu există propuneri privind numirea unor miniștri interimari.

Guvernul își desfășoară în prezent activitatea în formula în care a fost învestit de Parlament. Listele vehiculate în mass-media cu așa zise propuneri de miniștri interimari sunt false și nu se bazează pe informații reale”, a spus Ioana Dogioiu.