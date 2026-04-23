UPDATE 13.14: Premierul Ilie Bolojan lucrează la lista cu miniștrii interimari, spune Ioana Dogioiu la finalul ședinței de guvern de miercuri.

„Ceea ce a cerut premierul este ca din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții oameni, exclusiv pe criteriul competenței și al felului în care își fac datoria, nu pe criterii politice”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Dogioiu a explicat și pașii procedurali după ce miniștrii PSD își vor da formal demisia la ora 14:00.

„Procedura legală este că, după ce aceste demisii vor fi depuse și înregistrate la Cancelaria prim-ministrului, în momentul în care le vom vedea, împreună cu propunerile de interimari, vor fi trimise la Palatul Cotroceni, la Președinția României, în vederea emiterii aprobării și emiterii decretelor de revocare, respectiv numirea în funcția de interimari, după care guvernul își continuă activitatea normală, este ceea ce a subliniat și premierul la finalul ședinței de guvern.”

Ea a subliniat că Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească miniștrilor susținuți de PSD la finalul ședinței de Guvern.

„Premierul a transmis mulțumiri speciale vicepremierului Marian Neacșu, pentru felul în care a înțeles să colaboreze cu premierul și cu echipa guvernamentală”.

Potrivit informațiilor obținute de Cotidianul, Ilie Bolojan le-a cerut celor din USR și PNL să accepte ca desemnarea miniștrilor interimari să fie făcută de el. Discuțiile au dus, până în prezent, la un acord de principiu privind o distribuție corectă a funcțiilor între partide.

Miniștrii interimari vor fi aleși din actualul Guvern, în funcție de experiența anterioară în gestionarea portofoliilor respective și de expertiza în domeniu, spun surse guvernamentale.

Semnale contradictorii din partea PSD

Pe de o parte, cei șase miniștri PSD, alături de vicepremierul Marian Neacșu și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, urmează să își depună demisiile personal la Palatul Victoria, la ora 14:00.

Pe de altă parte, în ministere ar fi fost transmis mesajul că partidul va reveni la conducere în aproximativ două săptămâni și că nu trebuie luată nicio decizie majoră fără acordul lor.

Inițial discuția era ca miniștrii PSD să-și dea demisia înainte de ședința de Guvern de miercuri care a început la ora 11:00.

Cine ar prelua interimatele SURSE

Potrivit informațiilor Cotidianul, premierul Ilie Bolojan va prelua interimatul la ministerul Trasnporturilor, funcție pe care o ocupa Cirpian Șerban.

La ministerul Justiției, noul ministru interimar ar urma să fie Cătălin Predoiu. El vine pe locul lăsat vacant de Radu Marinescu.

Dragos Pîslaru ar urma să preia interimatul de la ministerul Muncii, în locul lui Petre Florin Manole, având în vedere că a mai ocupat acest portofoliu în Guvernul Cioloș.

Cseke Attila ar urma să preia ministerul Sănătății, în locul lui Alexandru Rogobete. El a mai ocupat acest portofoliu în guvernul Boc II.

La ministerul Energiei, favorit este Radu Miruță. Postul va fi vacant ca urmare a demisiei lui Bogdan Ivan.

La ministerul Agriculturii, prima variantă luată în calcul este Diana Buzoianu. Ea ar urma să ocupe portofoliul pe care îl va lăsa vacant Florin Barbu.

Pixul din mâna lui Nicușor Dan

În acest context, partidele își fac calcule în funcție și de președintele Nicușor Dan, având în vedere că aceasta pleacă în Cipru pentru a participa la reuniunea informală a Consiliului European.

Surse politice susțin că una dintre strategii ar avea legătură cu deplasarea președintelui la Nicosia, în ideea de a amâna semnarea decretelor de vacantare și de a oferi un răgaz pentru anumite decizii la nivel ministerial. Există însă și varianta ca decretul să fie semnat electronic, ceea ce ar împiedica această strategie.

Conform Codului Administrativ, Nicușor Dan are la dispoziție 15 zile pentru a semna decretul de vacantare a funcției și ulterior încă 10 zile pentru a aproba sau respinge propunerile de miniștri interimari.

Ilie Bolojan nu ar fi însă dispus să tergiverseze procedura. Sursele citate susțin că, odată ce va primi demisiile miniștrilor PSD, acesta le va transmite de îndată către Cotroceni. Cu alte cuvinte, dacă demisiile sunt depuse miercuri, ele ar putea ajunge în aceeași zi pe masa președintelui, asta după ce se publică în Monitorul Oficial.