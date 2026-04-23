Miniștrii PSD își dau astăzi demisia din guvern. Care sunt pașii următori

La ședința de guvern care va începe la ora 11.00, miniștrii și secretarii de stat ai PSD nu vor participa. În schimb, miniștrii PSD vor delega secretari de stat de la celelalte partide din coaliție să participe la ședință, astfel încât să nu existe un blocaj. Surse politice mai susțin că miniștrii PSD își vor oficializa retragerea în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc în jurul prânzului.

„Noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița”

Aceleași surse spun că ședința Biroului Politic Național de miercuri a fost marcată de replici acide împotriva premierului. Tonul a fost dat de la vârful partidului. Sorin Grindeanu, liderul PSD, le-a transmis colegilor că „Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari”, au transmis surse politice pentru Cotidianul.

„Vă asigur- și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”, ar mai fi spus Sorin Grindeanu.

Aceleași surse susțin că în cadrul ședinței a luat cuvântul și Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, care a declarat că atunci „când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”.

Totodată, deputatul Adrian Solomon a spus în ședință că demisia miniștrilor ar trebui să fie urmată rapid și de o moțiune de cenzură.

„Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi”, l-a completat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Prim-vicepreședintele Marius Oprescu a susținut, la rândul său, că PSD va merge „până la capăt”.

„Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt!”, a completat acesta.

Vicepremierul Marian Neacșu le-a transmis și el colegilor că PSD are „toți pașii pregătiți”.

„Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate”, a mai spus Marian Neacșu.

Pașii PSD pentru retragerea miniștrilor și moțiunea de cenzură

Surse politice au mai adăugat pentru Cotidianul faptul că PSD a pus la punct ultimele detalii pentru perioada următoare a crizei politice. Primul pas urmează să fie retragerea miniștrilor din guvern.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură, surse din PSD nu exclud ca aceasta să fie depusă chiar după data de 1 mai. După retragerea miniștrilor, PSD va informa președintele și Parlamentul și va aștepta câteva zile ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze sau să meargă în Parlament pentru un vot de încredere. În caz contrare, social-democrații vor depune o moțiune de cenzură.

Înainte de depunerea acesteia, PSD își va retrage toți secretarii de stat și prefecții. „Nu poate să te prindă o moțiune cu oameni în guvern”, susțin surse din PSD. Tot atunci ar urma să își dea demisia și Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Totuși, surse social-democrate spun că un astfel de pas ar urma să aibă loc în momentul în care va fi clar că premierul are o majoritate „cu extremiștii”.