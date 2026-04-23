REPORTAJ PSD a plecat, Bolojan a înlocuit. Frământările din cea de-a treia zi de criză politică

Evenimentul principal din cea de-a treia zi de criză politică a fost demisia miniștrilor PSD din guvernul condus de Ilie Bolojan. Rând pe rând, miniștrii au ajuns la Palatul Victoria la ora 14.00 pentru a renunța la portofoliile lor, așa cum s-a votat în unanimitate, miercuri, într-o ședință a Biroului Politic Național.

Până atunci, însă, au curs câteva ore fără prea mult zgomot în spațiul politic. Sorin Grindeanu a ajuns în Parlament, la biroul său de președinte al Camerei Deputaților, în jurul orei 10.00. Nu a făcut, însă, nicio declarație.

A venit însoțit de Marian Neacșu, vicepremier încă nedemisionar la acea oră, care a plecat în jurul orei 13.00. A stat de vorbă câteva minute cu jurnaliștii și a dezvăluit câteva dintre planurile PSD.

Acesta a precizat că secretarii de stat ai PSD își vor depune demisiile, la rândul lor, odată cu depunerea moțiunii de cenzură. Marian Neacșu a adăugat că moțiunea va fi depusă „când va decide partidul”.

Vicepremierul nu a exclus nici o sesizarea a Curții Constituționale a României pentru a clarifica situația guvernului și dacă acesta poate continua odată ce PSD s-a retras din cadrul coaliției. Însă, sesizarea CCR nu are legătură cu moțiunea de cenzură, a completat Marian Neacșu.

Miniștrii PSD și-au trimis înlocuitori în ședința condusă de Bolojan

Aproximativ în același timp cu plecarea lui Marian Neacșu din Parlament se încheia și ședința de guvern care a început la ora 11.00. La ea nu au participat miniștrii PSD și nici secretarul general al guvernului, Radu Oprea, tot social-democrat. În locul lor, aceștia au delegat secretari de stat ai celorlalte partide rămase în coaliție:

Ministerul Sănătății: Stela Firu (PNL)

Ministerul Transporturilor: Horațiu Lucian Cosma (USR)

Ministerul Energiei: Marius Poșa (minoritățile naționale)

Ministerul Muncii: Silvia Dincă (USR)

Ministerul Justiției: Ioan Turc (PNL)

Ministerul Agriculturii: Emil Dumitru (PNL)

Radu Oprea, secretarul general al guvernului, a fost înlocuit de liberala Cristina Trăilă. De asemenea, în locul vicepremierului Marian Neacșu a fost prezentă Mihaela-Ioana Kaitor (UDMR).

Singurii miniștri PSD care au interacționat cu presa înainte de a-și da demisia din Guvernul Bolojan

Demisiile miniștrilor PSD au venit la ora 14.00. Cu aproximativ 10 minute înainte, miniștrii au ajuns, rând pe rând, la Palatul Victoria. Primul care a sosit a fost Florin Manole, ministrul demisionar al Muncii.

Au urmat și ceilalți, sub privirea jurnaliștilor care îi filmau. Doar Radu Marinescu și Bogdan Ivan i-au salutat pe reporterii din curtea guvernului.

Radu Oprea a anunțat într-o postare pe Facebook că și-a semnat la rândul său demisia odată cu miniștrii, dar „va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcției de membru al guvernului vor fi semnate de către Președinte”.

„Până atunci mă ocup de partea administrativă astfel încât demisiile să ajungă la Administrația Prezidențială”, a completat acesta.

Mesaj pentru Bolojan într-o demisie

În evidență a ieșit, însă, și Ciprian Șerban. Acesta a fost singurul ministru care i-a lăsat un mesaj premierului în demisie.

„Vă rog să primiți, domnule Prim-Ministru, expresia deosebitei mele considerații”, a scris Ciprian Șerban în demisie.

Venit la Parlament în biroul lui Sorin Grindeanu, ministrul demisionar al Transporturilor a explicat gestul său.

„Dincolo de orice luptă politică, cred eu că în exercitarea atribuțiilor pe care le-am avut trebuie să păstrăm o urmă de decență”, a spus Ciprian Șerban.

Pe cine a desemnat premierul să preia interimatele la ministerele lăsate libere de PSD

Surse politice precizează că Ilie Bolojan le-a cerut celor din USR și PNL să accepte ca desemnarea miniștrilor interimari să fie făcută de el. Într-o conferință de presă ulterioară demisiilor miniștrilor PSD, premierul a anunțat și cine va prelua portofoliile rămase neacoperite:

Ilie Bolojan (premier) – Energie

Dragoș Pîslaru (Fonduri Europene) – Muncă

Cseke Attila (Dezvoltare) – Sănătate

Cătălin Predoiu (Interne) – Justiție

Tanczos Barna (vicepremier) – Agricultură

Radu Miruță (Apărare) – Transporturi

Deși au lipsit de la ședință, Ilie Bolojan le-a mulțumit miniștrilor demisionari la finalul ședinței, spun surse politce. Mai mult, acesta i-ar fi adresat mulțumiri speciale lui Marian Neacșu.

Premierul a ținut să le mulțumească social-democraților și în mod public.

„Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din aceste 10 luni. Tot ce a fost realizat, cele bune și cele nu atât de reușite, sunt un rezultat de echipă. Fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare coleg din ministere, și-a adus contribuția directă”, a spus Ilie Bolojan în conferința de presă de după demisia miniștrilor PSD.