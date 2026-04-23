REPORTAJ PSD a plecat, Bolojan a înlocuit. Frământările din cea de-a treia zi de criză politică

Miniștrii PSD și-au dat joi demisia. În locul lor, Ilie Bolojan a nominalizat interimari din rândul miniștrilor rămași în guvern.

De Alex Tudor și Rareș Mereuță
Sorin Grindenau și Ilie Bolojan FOTO INQUAM Photos/ Octav Ganea

Evenimentul principal din cea de-a treia zi de criză politică a fost demisia miniștrilor PSD din guvernul condus de Ilie Bolojan. Rând pe rând, miniștrii au ajuns la Palatul Victoria la ora 14.00 pentru a renunța la portofoliile lor, așa cum s-a votat în unanimitate, miercuri, într-o ședință a Biroului Politic Național.

Până atunci, însă, au curs câteva ore fără prea mult zgomot în spațiul politic. Sorin Grindeanu a ajuns în Parlament, la biroul său de președinte al Camerei Deputaților, în jurul orei 10.00. Nu a făcut, însă, nicio declarație.

A venit însoțit de Marian Neacșu, vicepremier încă nedemisionar la acea oră, care a plecat în jurul orei 13.00. A stat de vorbă câteva minute cu jurnaliștii și a dezvăluit câteva dintre planurile PSD.

Acesta a precizat că secretarii de stat ai PSD își vor depune demisiile, la rândul lor, odată cu depunerea moțiunii de cenzură. Marian Neacșu a adăugat că moțiunea va fi depusă „când va decide partidul”.

Vicepremierul nu a exclus nici o sesizarea a Curții Constituționale a României pentru a clarifica situația guvernului și dacă acesta poate continua odată ce PSD s-a retras din cadrul coaliției. Însă, sesizarea CCR nu are legătură cu moțiunea de cenzură, a completat Marian Neacșu.

Miniștrii PSD și-au trimis înlocuitori în ședința condusă de Bolojan

Aproximativ în același timp cu plecarea lui Marian Neacșu din Parlament se încheia și ședința de guvern care a început la ora 11.00. La ea nu au participat miniștrii PSD și nici secretarul general al guvernului, Radu Oprea, tot social-democrat. În locul lor, aceștia au delegat secretari de stat ai celorlalte partide rămase în coaliție:

🔴 Ministerul Sănătății: Stela Firu (PNL)

🔴 Ministerul Transporturilor: Horațiu Lucian Cosma (USR)

🔴 Ministerul Energiei: Marius Poșa (minoritățile naționale)

🔴 Ministerul Muncii: Silvia Dincă (USR)

🔴 Ministerul Justiției: Ioan Turc (PNL)

🔴 Ministerul Agriculturii: Emil Dumitru (PNL)

Radu Oprea, secretarul general al guvernului, a fost înlocuit de liberala Cristina Trăilă. De asemenea, în locul vicepremierului Marian Neacșu a fost prezentă Mihaela-Ioana Kaitor (UDMR).

Singurii miniștri PSD care au interacționat cu presa înainte de a-și da demisia din Guvernul Bolojan

Demisiile miniștrilor PSD au venit la ora 14.00. Cu aproximativ 10 minute înainte, miniștrii au ajuns, rând pe rând, la Palatul Victoria. Primul care a sosit a fost Florin Manole, ministrul demisionar al Muncii.

Au urmat și ceilalți, sub privirea jurnaliștilor care îi filmau. Doar Radu Marinescu și Bogdan Ivan i-au salutat pe reporterii din curtea guvernului.

Radu Oprea a anunțat într-o postare pe Facebook că și-a semnat la rândul său demisia odată cu miniștrii, dar „va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcției de membru al guvernului vor fi semnate de către Președinte”.

„Până atunci mă ocup de partea administrativă astfel încât demisiile să ajungă la Administrația Prezidențială”, a completat acesta.

Mesaj pentru Bolojan într-o demisie

În evidență a ieșit, însă, și Ciprian Șerban. Acesta a fost singurul ministru care i-a lăsat un mesaj premierului în demisie.

„Vă rog să primiți, domnule Prim-Ministru, expresia deosebitei mele considerații”, a scris Ciprian Șerban în demisie.

Venit la Parlament în biroul lui Sorin Grindeanu, ministrul demisionar al Transporturilor a explicat gestul său.

„Dincolo de orice luptă politică, cred eu că în exercitarea atribuțiilor pe care le-am avut trebuie să păstrăm o urmă de decență”, a spus Ciprian Șerban.

Pe cine a desemnat premierul să preia interimatele la ministerele lăsate libere de PSD

Surse politice precizează că Ilie Bolojan le-a cerut celor din USR și PNL să accepte ca desemnarea miniștrilor interimari să fie făcută de el. Într-o conferință de presă ulterioară demisiilor miniștrilor PSD, premierul a anunțat și cine va prelua portofoliile rămase neacoperite:

🔴 Ilie Bolojan (premier) – Energie

🔴 Dragoș Pîslaru (Fonduri Europene) – Muncă

🔴 Cseke Attila (Dezvoltare) – Sănătate

🔴 Cătălin Predoiu (Interne) – Justiție

🔴 Tanczos Barna (vicepremier) – Agricultură

🔴 Radu Miruță (Apărare) – Transporturi

Deși au lipsit de la ședință, Ilie Bolojan le-a mulțumit miniștrilor demisionari la finalul ședinței, spun surse politce. Mai mult, acesta i-ar fi adresat mulțumiri speciale lui Marian Neacșu.

Premierul a ținut să le mulțumească social-democraților și în mod public.

„Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din aceste 10 luni. Tot ce a fost realizat, cele bune și cele nu atât de reușite, sunt un rezultat de echipă. Fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare coleg din ministere, și-a adus contribuția directă”, a spus Ilie Bolojan în conferința de presă de după demisia miniștrilor PSD.

Cum răspunde Bolojan după ce a fost părăsit de miniștrii PSD

1 comentariu

  1. Vai, cât de necrutator s-a dovedit timpul cu această construcție macabra. A naufragiat barcuta. A eșuat pe stâncile duplicitatii, răutății, trufiei. In concluzie, Psd a sucombat laolaltă cu binomul sordid Tanda-Lia și Manda-pramatia. Psd care a apărut din smarcuri subterane, din ciordeala si care n-a crezut decât in conspirație și ura oarbă, e un capitol încheiat. Zidurile din Kiseleff emană o tristețe insiduoass. Ingropaciune grabnică ii dorim! Vai, plâng de emoție până și fiarele cele mai atroce din îndepărtata jungla. Vrem colivă!

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
