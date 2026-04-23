Ce a reieșit din consultările de la Cotroceni. „Dezescaladarea”, mesaj de PR corect. Unde se va ajunge de fapt SURSE

Președintele le-a cerut partidelor la consultările de la Cotroceni de ieri să nu se mai atace, conform unor surse participante.

„Bolojan e conștient de ce se va întâmpla la moțiune”

„Dezescaladare” poate însemna doar temperarea discursului public, în niciun caz revenirea la masa discuțiilor. Chiar dacă PSD și-ar dori, Grindeanu nu ar mai putea da înapoi. Social-democrații i-au spus și ieri președintelui că dau înainte cu demisiile, fiindcă nu pot părea slabi în partid, spun surse pentru Cotidianul. Asta s-a și întâmplat, au mers până la capăt. Însă ar exista loc de înțelegere. Moțiunea este ultima „soluție”, i-ar mai fi zis Grindeanu, Manda și Neacșu președintelui Nicușor Dan.

Ultima…dar cea dintâi.

Ilie Bolojan este conștient că asta îl așteaptă. Președintele PNL a insistat și în fața lui Nicușor Dan că nu poate să-și dea demisia fiindcă nu are garanția că s-ar rezolva problemele structurale ale țării cu un alt premier. Că PSD ar fi mulțumit și următorul pe tron la Palatul Victoria nu ar avea aceeași soartă.

Bolojan a câștigat capital de imagine fiindcă PSD l-a făcut victimă

Social-democraților nu le-a ieșit să știrbească imaginea lui Ilie Bolojan, iar toată comunicarea agresivă s-a întors împotriva lor. Bolojan rămâne cu imaginea premierului care „a aprins lumina în cămară” și i-a supărat pe social-democrații înfipți în funcții. L-a ajutat și eșecul taberei din PNL care a încercat să-l saboteze pas cu pas, dar în final, au fost nevoiți să-și declare sprijinul. Inclusiv Hubert Thuma.

Lui Grindeanu îi atârnă sabia deasupra capului

Ne aducem aminte cum PSD a amenințat pe surse că nu-și retrag decât miniștrii, nu și prefecții/subprefecții, fiindcă „oricum ne întoarcem în 45 de zile”.

Bolojan a răspuns și el cu amenințarea că îi va da el afară, așa cum în 2009, când PSD și-a retras miniștrii de la guvernare, Boc și-a pus noi miniștri și a venit fetivalul zecilor de demiteri. Alături de Vasile Blaga, pus interimar la Interne, Boc a dat afară toți prefecții și subprefecții PSD.

Pentru a evita să se facă de râs, Grindeanu a reevaluat și a anunțat că „dacă PSD pleacă, pleacă cu toate structurile, nu e semi-plecat”. Inclusiv el va fi obligat să renunțe funcția de președinte al Camerei, fiindcă s-a avântat să declare asta.

Aici e interesant de observat cum Lia Olguța Vasilescu a ținut să întărească public că Grindeanu nu se ține de scaun.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această Coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, a zis Olguța.

Asta arată ce îl așteaptă pe Grindeanu, care nu e iubit de partid și nu e nici vreun strateg, iar zilele sale la șefia PSD sunt invers numărate, cu fiecare mică greșeală.

Cât poate Bolojan să rămână cu interimari

Sorin Grindeanu a făcut clar în fața președintelui că ia în calcul să meargă la Curte imediat după demisia miniștrilor, pentru a cere o clarificare dacă Guvernul e picat de drept sau nu odată ce s-a schimbat componența politică a Guvernului. Și aici, e rolul judecătorilor să explice. Fiindcă încă e în ceață care sunt efectele ieșirii miniștrilor din Guvern. În 2009, Boc a rezistat 90 de zile cu interimari.

Totuși, Bolojan e conștient că există riscul să i se pună eticheta de „neasumat” și nu va trage de timp cu interimatul, așa cum a făcut Viorica Dăncilă în 2019, consecința fiind că a ajuns într-un conflict de natură constituțională cu Klaus Iohannis.

Surse participante la discuțiile de ieri spun că Bolojan a părut conștient de asta și nu va aștepta să-i ceară președintele.

Guvernul minoritar și „albirea AUR”

Deși a fost întrebat insistent, Ilie Bolojan nu a spus cu toată gura că vrea susținere de la AUR, ci a învelit necesitatea acestui ajutor în „moratoriul pentru PNRR și SAFE”.

Dar aritmetica parlamentară o cere. Toți liderii partidelor PNL, USR, UDMR au recunoscut că situația e complicată. Calea de mijloc este să negocieze cu parlamentarii partidelor extremiste la bucată.

Cei mai speriați de asocierea cu AUR sunt UDMR și minoritățile naționale, pentru că e clar că electoratul lor îi va judeca dur, și nici măcar calculele politice nu pot fi un argument destul de puternic pentru un parteneriat cu dușmanii naturali.

*Readucem aminte cum AUR a depus un proiect prin care să îngreuneze accesul UDMR în Parlament și de etichetele folosite de-a lungul anilor, între cele două formațiuni, „extremiști șovini” sau „teroriști etnici”.

„Orice compromis față de AUR înseamnă că îi albești și îi faci pro-occidentali”, au mai spus surse participante la ședință.

AUR crește cu fiecare zi

AUR ține în șah toate formațiunile. PSD are nevoie de ei pentru moțiune, PNL are nevoie de ei pentru a-și învesti guvernul.

Simion face și un joc simplu de imagine politică. Cine vrea ajutor de la AUR, să accepte trei condiții (care dau bine la public):

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi. Unul, cum au votat românii, 300 de parlamentari. Doi, renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Trei, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi”.

Un premier independent, călcâiul lui Ahile pentru Nicușor Dan

Singurii care ar fi pus pe masă ideea unui premier independent, nu tehnocrat, au subliniat sursele cu care Cotidianul a discutat, au fost minoritățile naționale.

(Diferența ar fi că premierul independent poate avea experiență politică, dar să nu fie afiliat la acest moment unei structuri politice, iar un tehnocrat este cunoscut pentru competențele sale profesionale dovedite într-un anumit domeniu).

„Ar fi ultimul resort, absolut ultimul, la care va apela președintele, dacă partidele nu se înțeleg”, au specificat acestea.

Un premier propus direct de președinte, neasumat de partide, înseamnă că Nicușor Dan va fi cel care va încasa nemulțumirile populației, iar partidele se pot spăla pe mâini, pentru că „nu e premierul nostru”.

„Președintele va rămâne mediator, nu va faulta Constituția. Cu toate riscurile de imagine, el trebuie să rămână pe centru, nu poate să aleagă, fiindcă e un președinte independent. Atitudinea sa va fi reactivă”, au mai declarat surse apropiate Administrației Prezidențiale.