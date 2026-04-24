Alegerile anticipate, veșnica sperietoare. Ce partide au de pierdut dacă se întorc la votul românilor

„Cei care vorbesc de alegeri anticipate sunt copii. Nu cred că este vreun politician responsabil care poate spune că în România se pot organiza alegeri anticipate, la un an după victoria răsunătoare a PSD. Vă spun ceva, mă tem că ar câștiga tot PSD și tot cu scor mare”, spunea Traian Băsescu în 2017.

Situația este cu mult diferită acum.

Cel mai recent sondaj, realizat în aprilie 2026, arată că partidele sunt la un nivel de încredere scăzut, iar liderii lor, și mai jos. Partidele tradiționale, PNL și PSD, se află la cel mai jos prag al încrederii din istorie.

Potrivit Barometrului Poll/Int al Agenției de Rating Politic, AUR ar obține 35,8% din voturi dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. PSD este pe locul al doilea, dar la mare distanță, 17%. Iar PNL 14%, urmat de USR cu 11%.

De la alegerile parlamentare a trecut doar aproape un an și jumătate, iar imaginea partidelor aflate la guvernare s-a erodat și mai mult, în urma măsurilor nepopulare adoptate. Cea mai mare pierdere e la PSD, are cu 5% mai puțin față de decembrie 2024.

Pe de altă parte, singurul partid care ar beneficia, într-adevăr, de pe urma anticipatelor, este AUR, care continuă să crească în Opoziție.

Recunoaște chiar purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, într-un interviu pentru Cotidianul.

„Eu cred că, eu sper, nu cred, sper ca partidele, mai ales partidele mari, să aibă rațiunea necesară să nu ajungem la alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate sunt numai în beneficiul partidului AUR. Nimeni altcineva sau niciun alt partid din acest Parlament nu ar ajunge la un rezultat bun sau la un rezultat similar rezultatului din anul 2024”, a declarat Csoma.

Cu toate acestea, în ultimii ani, în special PSD a insistat cu ideea că „putem merge oricând spre votul românilor”.

Procedura declanșării alegerilor anticipate

Alegerile anticipate înseamnă că partidele din Legislativ nu se pot pune de acord și este imposibil de format o guvernare.

Pentru declanşarea alegerilor anticipate, Parlamentul trebuie să respingă cel puțin două propuneri consecutive de premier, într-un termen de 60 de zile.

Astfel, Parlamentul se dizolvă, la cererea președintelui României, și partidele merg iar la votul poporului.

Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă. Parlamentarii și-ar risca propriul mandat Chiar recent, Emil Boc a explicat de ce parlamentarii ar fi descurajați să refuze și a doua nominalizare de premier. „Pentru asta, în fapt, parlamentele ar trebui să voteze pentru propria lor dizolvare. E greu de ajuns acolo, pentru că în România dizolvarea Parlamentului este o autodizolvare, când trebuie să respingi două încercări de formare a guvernului cu doi prim-miniștri propuși, iar la a doua solicitare probabil că foarte mulți parlamentari, doar ca să nu plece acasă, ar vota pe oricine”, a explicat el la Digi24. Când a fost România aproape de alegeri anticipate

2020 – Iohannis și Orban

România a fost cel mai aproape de alegeri anticipate în 2020, după căderea guvernului PSD Dăncilă. Atunci președintele Klaus Iohannis și PNL au susținut deschis ideea anticipatelor.

Momentul critic a venit în februarie–martie 2020, când guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură, iar apoi Orban a fost iar propus pentru funcție de șef al Executivului, tocmai pentru a forța procedura. Totuși, Curtea Constituțională a blocat parțial strategia, iar apoi pandemia COVID-19 a îngropat definitiv scenariul. În loc de anticipate, au avut loc alegeri parlamentare la termen în decembrie 2020.

2009 – Băsescu – Negoiță și Croitoru

Traian Băsescu l-a desemnat pe Lucian Croitoru ca prim-ministru pe 15 octombrie 2009, după căderea guvernului condus de Emil Boc prin moțiune de cenzură.

Acela a fost și el un moment în care România a fost relativ aproape de anticipate, pentru că exista blocaj politic major înainte de alegerile prezidențiale din 2009. Totuși, Parlamentul a respins cabinetul Lucian Croitoru pe 4 noiembrie 2009, iar apoi Băsescu l-a propus pe Liviu Negoiță.

Imediat după picarea lui Croitoru, Băsescu l-a desemnat pe Liviu Negoiță. Această a doua mișcare a fost văzută ca o încercare deliberată de a bifa condiția constituțională pentru dizolvarea Parlamentului. Opoziția l-a acuzat pe Băsescu că nu dorește de fapt un guvern funcțional, ci preferă să păstreze Guvernul Boc ca interimar pentru a controla resursele administrative în timpul campaniei electorale pentru prezidențialele din decembrie 2009.

Cabinetul Negoiță nu a mai fost învestit. La data de 15 decembrie 2009, imediat după ce Traian Băsescu a fost reconfirmat ca președinte în urma turului al doilea, Liviu Negoiță și-a depus mandatul de premier desemnat. El a invocat faptul că noua realitate politică de după alegeri necesita o altă abordare. În final, a fost învestit Guvernul Boc, după ce Băsescu și PDL au reușit să obțină sprijin din partea disidenților PSD, luați de Gabriel Oprea într0un nou partid.