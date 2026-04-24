Europarlamentar suveranist: La Bruxelles e lumină!

„Câți tineri din școli profesionale românești au ajuns vreodată să stea la masă cu oamenii care iau deciziile pentru ei de la Bruxelles? Azi, 30 dintre ei au avut această șansă”, subliniază vicepreședintele ACT.

„Sunt bucuros să vă dau o veste bună: suntem pe mâini bune și avem viitor acasă dacă guvernanții vor ști să îi prețuiască pe acești tineri.

Diana Jabłońska, Director pentru Tineret, Educație și Erasmus+ în cadrul Comisiei Europene, și colegii mei europarlamentari din Italia, Grecia și Germania au contribuit la acest eveniment prin care, mi-am propus să arăt Europei cine sunt tinerii talentați ai României. La Bruxelles e lumină!”, completează europarlamentarul ECR.

Șerban Dimitrie Sturdza este eurodeputat la primul mandat în Parlamentul European, fiind ales la scrutinul din iunie 2024.

