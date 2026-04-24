Criza politică din coaliția de guvernare vine ca o gură de oxigen pentru principala forță din opoziție. Pe principiul, când doi se bat al treilea câștigă. Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, susține că dacă PSD vrea să-și ducă planul la capăt pentru debarcarea lui Bolojan, trebuie sa vină cât mai rapid cu o moțiune de cenzură în Parlament.

Piperea (AUR): Criza politică nu este de ieri

Eeuroparlamentarul AUR este de părere că actuala criză politică de la București nu este una apărută peste noapte, ci rezultatul unor tensiuni constante între PSD și Bolojan.

„Începe prin a preciza că această criză politică nu este de ieri. Criza asta politică se tot perpetuează de vreo trei luni de zile. Ar fi putut să fie rezolvată de domnii de la PSD încă de la momentul în care s-a propus spre aprobare proiectul bugetului, proiect care are extrem de multe probleme și care a dus și la o grămadă de amendamente atât de la PSD cât și de la AUR. Criza doar a explodat prin declarația de retragere a sprijinului politic”, a spus Gheorghe Piperea.

AUR arată cu degetul către toate partidele din coaliție pentru criza guvernamentală

Reprezentantul AUR spune că vinovați pentru această criză politică sunt cele patru partide care guverneaza împreună din vara anului 2025.

„Considerăm că de criza în care ne aflăm sunt vinovați atât cei din PNL-USR cât și cei din PSD. Nu uităm sub nicio formă și nici populația n-ar trebui să uite că această coaliție este compusă nu numai din PNL și USR, este compusă din PNL, USR și cu UDMR”.

Gheorghe Piperea critică în termeni duri comportamentul PSD din ultimele zile, pe care îl descrie ca fiind lipsit de coerență și credibilitate.

„Este adevărat că cea mai toxică parte a acestei coaliții este USR, am spus chestiunea asta din totdeauna (…) Dacă PSD este serios în ceea ce spune, pentru că până acum a făcut un balet, după părerea mea, mai mult decât jenant, că iese, nu iese de la guvernare și așa mai departe, a fost subiecte de meme până acum, PSD mâine depune în Parlament moțiune de cenzură, pentru că lucrurile sunt clare în momentul de față”.

AUR va vota o moțiune depusă de PSD

Europarlamentarul susține că votul intern din PSD obligă partidul să acționeze rapid și decisiv, în caz contrar riscă să-și piardă credibilitatea politică.

„Ei au decis cu 97,7% să îi retragă scrijinul politic lui Bolojan. Bolojan a spus că nu renunță la a fi premier (….) Dar dacă este o chestiune serioasă, (PSD – n.red.) depune mâine moțiunea de cenzură”.

În ceea ce privește poziția AUR, Piperea spune clar că partidul va susține o moțiune de cenzură, dar doar în anumite condiții. De menționat că George Simion, liderul AUR, a enumerat cele trei condiții: primari în două tururi, 300 de parlamentari și tăierea subvențiilor politice.

„Iar dacă moțiunea de cenzură va fi conformă cu ceea ce considerăm noi că este ok, inclusiv din punct de vedere al strategiilor politice de aici încolo, atunci vom vota cu siguranță această moțiune de cenzură”, a adăugat Piperea.

„Nu vom mai accepta să fim o rudă săracă a politicii”

Totodată, liderul AUR spune că ormațiunea pe care o reprezintă nu mai acceptă să fie tratată marginal în jocul politic.

„Dar atât PSD cât și ceilalți care sunt în trena PSD-ului trebuie să știe un singur lucru. Nu vom mai accepta nici să ne considere ca fiind într-un cordon sanitar, nu vom mai accepta nici să ne considere că suntem un fel de rudă săracă a politicii din România”.

El invocă și evoluțiile din sondaje pentru a argumenta poziția de forță pe care AUR consideră că o are în acest moment pe scena politică: „La ora actuală trebuie să se țină cont de faptul că în sondaje AUR depășește aproape cu 100% în sondaje PSD. Adică la ora actuală, chiar dacă în urma alegerilor din 1 decembrie 2024 suntem partidul numărul 2, la ora actuală suntem partidul numărul 1”.

AUR jură că nu a purtat negocieri cu PNL. Scenariul unui guvern minoritar, exclus

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui guvern minoritar și dacă europarlamentarii AUR au purtat negocieri la Bruxelles cu Dan Motreanu, Piperea neagă ambele scenarii.

„Categoric nu (…) Ceea ce se întâmplă în momentul de față este altceva. Se retrage din guvern PSD, se reface acest guvern, se merge în fața Parlamentului pentru a se obține o nouă investitură. Iar dacă PSD nu joacă teatru așa cum a făcut până acum, va vota împotriva acestui nou guvern, atenție, nu interimar, ci acestui nou guvern cu o nouă componentă politică și atunci va pica într-adevăr guvernul Bolojan.

Abia de atunci se poate vorbi despre un interimar, până atunci nu. Dar în orice caz, repet încă o dată ca să fie lucrurile clare, nu vom susține sub nicio formă un guvern minoritar, din potrivă vom depune de fiecare dată conform Constituției câte o moțiune de cenzură, respectiv câte o moțiune simplă, atunci când va apărea vreo motivație economică, politică, juridică”, a spus Gheorghe Piperea, într-un interviu acordat Cotidianul la Bruxelles.

Nota autorului: Interviul a fost înregistrat pe data de 21 aprilie 2026.