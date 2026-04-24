Bolojan pune pe jar „băieții deștepți” din Energie. Proiectele speculative își vor pierde ATR-urile

„Oprim speculatorii și deblocăm accesul producătorilor de energie la rețelele electrice” este mesajul transmis de Ilie Bolojan la o zi distanță după ce s-a autopropus interimar la Ministerul Energiei, după retragerea miniștrilor PSD.

De Rareș Mereuță
Ilie Bolojan dă înainte în lupta cu „băieții deștepți” din Energie. S-a întâlnit vineri cu George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în Energie, și spune că luni va pune în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare.

Vineri după-amiază, după o discuție cu Bogdan Ivan, ministrul demisionar al Energiei, premierul Bolojan a anunțat că Executivul pregătește o ordonanță de modificare a legislației privind emiterea ATR-urilor.

„Pentru a reduce prețul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem. Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea.

Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășesc cu mult necesitățile economiei noastre.

Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare. Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că regulamentul pe care îl va publica luni, în transparență, urmărește „să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare”.

Cazul nepotului lui Ciolacu

Pe 8 aprilie, premierul a declarat război „băieților deștepți” din Energie. A spus că 90% din avizele tehnice de racordare (ATR) sunt speculative, pe care investitorii le folosesc pentru a le vinde, nu pentru a dezvolta proiecte.

HotNews a arătat, printr-o serie de articole, cum nepotul fostului premier Marcel Ciolacu a obținut avizul tehnic de racordare (ATR) de la Transelectrica pentru două parcuri fotovoltaice, în doar patru luni, deși experții citați susțin că acest aviz se obține de multe ori în peste un an.

Cotidianul a relatat joi, 23 aprilie, despre miza „băieților deștepți” din Energie în decizia premierului Bolojan de a prelua interimatul acestui minister.

