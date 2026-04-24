Nicușor Dan: Nu voi fi de acord cu un Guvern minoritar PNL susținut de AUR

Aflat în deplasare în Cipru, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă va desemna un premier din partea unei Coaliții PNL susținute de AUR în Parlament.

Șeful statului a răspuns „cred că e extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”.

Jurnaliștii au specificat că PNL deja a început negocieri cu parlamentari AUR și cu alți parlamentari ai Opoziției, pentru a strânge voturi pentru învestirea unui guvern minoritar.

„AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu mi închipui că într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un Guvern minoritar cu susținerea AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a precizat Nicușor Dan.

Bolojan caută susținerea parlamentarilor AUR, la bucată

Fără PSD, Bolojan are nevoie de peste 50 de voturi în Legislativ, pe lângă voturile PNL, USR, UDMR și minorități. Întrebat insistent, Ilie Bolojan nu a negat că PNL va duce negocieri cu parlamentarii Opoziției, indiferent de culoarea politică.

„Nu am negociat cu AUR. Dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat ca în băncile din Parlament, pe holurile Parlamentului, să am relații civilizate, am căutat să nu pun etichete, să nu jignesc. Nu am ce să explic dacă vom face sau nu dacă nu am făcut noi acest lucru”, a spus premierul, astăzi, la Europa FM.