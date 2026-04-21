Ce vrea UDMR: negocieri de la zero, nu anticipate, fără AUR. Bolojan, pe dinafară

Csoma Botond spune că UDMR va rămâne în Guvernul Bolojan până se conturează o soluție. Anticipatele nu sunt o soluție, mai spune purtătorul de cuvânt al partidului și lider al deputaților. Acesta crede că singurul avantajat de acest scenariu este AUR.

Cotidianul: Din perspectiva dumneavoastră, după discuțiile, bănuiesc, pe care le-ați avut în UDMR, care ar fi soluțiile pentru viitor?

Csoma Botond: Deci avem, practic, câțiva pași deja parcurși. Referendumul PSD a fost clar fără Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a spus clar că nu își dă demisia. Mai departe care sunt soluțiile? Se conturează un impas.

N-aș putea să vă spun în acest moment care ar putea să fie o soluție. Noi am spus că ar fi bine dacă am putea continua în această formulă. Nu știu dacă mai e cale de întoarcere. Se pare că nu e.

De ieri nu mai avem coaliție, nu mai avem protocolul coaliției. Am spus-o și ieri, credem că discuțiile trebuie reluate de la zero. Și să vedem ce putem face.

Ceea ce este sigur din partea noastră este că noi nu ne vom retrage miniștrii din acest guvern și nu vom vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului, dacă se va depune o moțiune de cenzură. Să vedem și domnul Nicușor Dan ce poziție are.

UDMR crede că Nicușor Dan nu poate fi decât mediator în scandalul PSD-Bolojan

Cotidianul: Ce așteptări aveți de la președinte? Ce poate el să facă? Pentru că el spune: eu sunt mediator, stau la mijlocul terenului. Parlamentul trebuie să decidă susținerea pentru Ilie Bolojan.

Csoma Botond: Sigur, președintele nu se poate substitui Parlamentului. Deci asta e adevărat. Dar, în calitatea dânsului de mediator, o să încerce cumva să ajute și dânsul să ajungem la un numitor comun. Sigur că, dacă liderii politici ajung la un numitor comun, atunci se poate contura și în Parlament o majoritate.

Csoma Botond, UDMR: „Nu cred că am putea să facem parte dintr-un asemenea Guvern Bolojan sau PSD, sprijinit de AUR în Parlament”

Cotidianul: De exemplu, dacă dumneavoastră rămâneți în acest guvern minoritar, interimar …?

Csoma Botond: Nici interimar nu e, pentru că prim-ministrul nu și-a dat demisia. Încă Partidul Social Democrat nu și-a retras miniștrii, deci acest guvern este un guvern cu puteri depline, în acest moment, din punct de vedere constituțional.

Cotidianul: Aș vrea să vă întreb pentru viitor: un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, minorități, dar care să aibă nevoie de voturile AUR în Parlament, ați accepta să rămâneți într-un astfel de guvern?

Csoma Botond: N-am discutat încă acest aspect în cadrul forurilor noastre statutare, dar eu nu cred că am putea să facem noi parte dintr-un asemenea guvern care să fie sprijinit de AUR în Parlament. Dar trebuie să decidem în interiorul partidului această chestiune.

„Sper ca partidele, mai ales partidele mari, să aibă rațiunea necesară să nu ajungem la alegeri anticipate”

Cotidianul: Bănuiesc că nici cealaltă variantă, în care să rămâneți alături de PSD, fără PNL, dar tot ați avea nevoie de voturile AUR, ar fi cam același scenariu.

Csoma Botond: Exclus, exclus!

Cotidianul: Păi și atunci am putea să ajungem la anticipate dacă cele două partide, PSD și PNL, chiar nu se mai înțeleg?

Csoma Botond: Eu cred că, eu sper, nu cred, sper ca partidele, mai ales partidele mari, să aibă rațiunea necesară să nu ajungem la alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate sunt numai în beneficiul partidului AUR. Nimeni altcineva sau niciun alt partid din acest Parlament nu ar ajunge la un rezultat bun sau la un rezultat similar rezultatului din anul 2024.

Având în vedere aceste chestiuni, eu cred că n-ar trebui să ajungem la alegeri anticipate și ar fi bine ca această criză politică să fie rezolvată cât mai repede, pentru că piețele vor reacționa, deja au reacționat, dobânzile vor crește, deja leul s-a depreciat față de euro, deci sunt niște consecințe și pe plan financiar. Ar trebui să găsim o soluție cât mai rapid.

„Dacă reluăm discuțiile de la zero, atunci, sigur, acest zero înseamnă toate funcțiile, toate ministerele, inclusiv funcția de prim-ministru”

Cotidianul: Dată fiind imposibilitatea creării unui guvern minoritar, pentru că sunt multe combinații excluse total, PSD cu AUR, dumneavoastră nu ați putea să acceptați, teoretic, voturile de sprijin ale AUR din Parlament. Credeți că, până la urmă, Ilie Bolojan va trebui să se dea la o parte, pentru că, practic, nu se mai poate construi nicio majoritate dacă rămâne el în fruntea Guvernului?

Csoma Botond: Nu știu ce să vă spun în acest moment. Dar, dacă începem discuțiile, dacă reluăm discuțiile de la zero, atunci, sigur, acest zero înseamnă toate funcțiile, toate ministerele, inclusiv funcția de prim-ministru. Acum, eu nu vreau să fac o declarație vis-a-vis de domnul Bolojan sau de altă persoană, dar discuțiile de la zero înseamnă că trebuie rediscutat totul.