Thuma ar vrea ca Bolojan să se împace cu PSD

Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, consideră că cele două partide ar trebui să ajungă la o înțelegere pentru ca această guvernare să continue.

„Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, eu cred că suntem destul de maturi și trebuie să ajungem la o înțelegere că acest Guvern trebuie să funcționeze. Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea”, a spus Hubert Thuma, la Parlament.

Întrebat dacă Ilie Bolojan este susținut pentru a rămâne în fruntea PNL, Thuma a răspuns:

„Evident că premierul în funcție a fost votat la Congres, a fost votat de partid.

Și când nu mai e premier?

Eu cred că va rămâne premier”, a răspuns el.

În ședința liberalilor de aseară, Hubert Thuma a anunțat susținerea pentru Ilie Bolojan prim-ministru în continuare.

Totuși, a existat o nuanță importantă în mesajul său: Vă susținem să negociați să rămâneți premier.