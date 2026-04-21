Thuma ar vrea ca Bolojan să se împace cu PSD

Principalul opozant din PNL al premierului, Hubert Thuma, spune că Ilie Bolojan are ”capacitatea de a ajunge la o înțelegere cu PSD”.

De Elena Crangasu
Hubert Thuma; sursă foto: Facebook/ Hubert Thuma

Hubert Thuma, liderul mișcării anti-Bolojan din PNL, spune că cele două partide, PNL și PSD, sunt destul de mature pentru a ajunge la o reconciliere. Thuma și-a arătat sprijinul pentru premier, aseară, în ședința liberalilor, dar mesajul său a avut o nuanță importantă: „vă susținem să negociați să rămâneți premier”.

Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, consideră că cele două partide ar trebui să ajungă la o înțelegere pentru ca această guvernare să continue.

„Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, eu cred că suntem destul de maturi și trebuie să ajungem la o înțelegere că acest Guvern trebuie să funcționeze. Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea”, a spus Hubert Thuma, la Parlament.

Întrebat dacă Ilie Bolojan este susținut pentru a rămâne în fruntea PNL, Thuma a răspuns:

„Evident că premierul în funcție a fost votat la Congres, a fost votat de partid.

Și când nu mai e premier?

Eu cred că va rămâne premier”, a răspuns el.

În ședința liberalilor de aseară, Hubert Thuma a anunțat susținerea pentru Ilie Bolojan prim-ministru în continuare.

Totuși, a existat o nuanță importantă în mesajul său: Vă susținem să negociați să rămâneți premier.

 

  2. Viața a demonstrat ca spiritul reformei a trecut pe lângă psd. Nu au decență, nu au drag de România. E nevoie de o cura radicală si nemiloasa. Cu stigmatul delincvenței pe chip, cu trecutul bolsevic plin de mafiotlacuri, PSD, ca orice construcție ostilă statului de drept, ca orice grupare neconvertita la civizatie, va genera doar teme incolore și inodore, doar primitivism, fanatiotism și controverse inutile. Intr-un partid anacronic, obsedat de bogații prin nemunca, nu are cum să străbata vântul schimbării in bine. Psd – o mlaștină morală! Are școală bună, rusească. O școală a josniciei care are multe asemănări cu o ginta de salbatici, sângerati de scărpinatura. Psd – un Eldorado al abuzurilor, al ticăloșiilor cu alura de sobolan.

  5. De 35 de ani aceste doua partide PSD si PNL au avut puterea de a butona in tara asta si acum vedem cu totii cam in ce situatie catastrofala am ajuns .Chiar ne dorim incontinuare ca aceste partide care au gospodarit tara cat se poate de prost ,sa poata incontinuare ramane la butoane ??

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
