Thuma ar vrea ca Bolojan să se împace cu PSD

Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, consideră că cele două partide ar trebui să ajungă la o înțelegere pentru ca această guvernare să continue.
„Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, eu cred că suntem destul de maturi și trebuie să ajungem la o înțelegere că acest Guvern trebuie să funcționeze. Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea”, a spus Hubert Thuma, la Parlament.
Întrebat dacă Ilie Bolojan este susținut pentru a rămâne în fruntea PNL, Thuma a răspuns:
„Evident că premierul în funcție a fost votat la Congres, a fost votat de partid.
Și când nu mai e premier?
Eu cred că va rămâne premier”, a răspuns el.
În ședința liberalilor de aseară, Hubert Thuma a anunțat susținerea pentru Ilie Bolojan prim-ministru în continuare.
Totuși, a existat o nuanță importantă în mesajul său: Vă susținem să negociați să rămâneți premier.
Pentru SRI si SIE : cine este acest Hubert Thuma? De care servici secret extern apartine?
Viața a demonstrat ca spiritul reformei a trecut pe lângă psd. Nu au decență, nu au drag de România. E nevoie de o cura radicală si nemiloasa. Cu stigmatul delincvenței pe chip, cu trecutul bolsevic plin de mafiotlacuri, PSD, ca orice construcție ostilă statului de drept, ca orice grupare neconvertita la civizatie, va genera doar teme incolore și inodore, doar primitivism, fanatiotism și controverse inutile. Intr-un partid anacronic, obsedat de bogații prin nemunca, nu are cum să străbata vântul schimbării in bine. Psd – o mlaștină morală! Are școală bună, rusească. O școală a josniciei care are multe asemănări cu o ginta de salbatici, sângerati de scărpinatura. Psd – un Eldorado al abuzurilor, al ticăloșiilor cu alura de sobolan.
Unul contra a….. câti membri are PSD?! Schimbi omul sau partidul?! Tuma are de ales.
AUR nu trebuie să facă nimic! Vor câștiga alegerile anticipate cu peste 50%.
De 35 de ani aceste doua partide PSD si PNL au avut puterea de a butona in tara asta si acum vedem cu totii cam in ce situatie catastrofala am ajuns .Chiar ne dorim incontinuare ca aceste partide care au gospodarit tara cat se poate de prost ,sa poata incontinuare ramane la butoane ??
pe chiparosul asta cum de nu-l alunga din PNL?