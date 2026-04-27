Cine este Dan Reșitnec (USR), noul SGG al Guvernului. Legătura cu Dominic Fritz

Dan Reșitnec a fost propulsat în funcția guvernamentală de USR și va avea rang de ministru în calitatea de secretar general al Guvernului.

Dan Reșitnec este un apropiat al lui Dominic Fritz. A fost consilier local al municipiului Timișoara și, din 2011 până în 2024, a fost șeful biroului primarului municipiului Timișoara. Între 2024–2025, Reșitnec a fost șef al Serviciului Dezvoltare Comunitară din cadrul aceleași primării conduse de liderul USR, potrivit CV-ului său.

În trecut, el a lucrat în sectorul privat. Este de profesie inginer.

Dan Reșitnec a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Guvernului în august 2025.

Numirea lui Dan Reșitnec, după ce PSD și-a retras miniștrii din Guvernul Bolojan

Reamintim că joi, miniștrii PSD ai Energiei, Agriculturii, Sănătății, Muncii, Justiției și Transporturilor, plus vicepremierul Marian Neacșu, și-au dat demisia din executiv, după ce social-democrații au decis luni retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan printr-un referendum intern.

La câteva ore distanță, Ilie Bolojan a propus miniștri interimari și a trimis spre Administrația Prezidențială noile propuneri. Este vorba de Cătălin Predoiu la Justiție, Ilie Bolojan la Energie, Cseke Attila la Sănătate, Dragoș Pîslaru la Muncă, Tanczos Barna la Agricultură, Radu Miruță la Transporturi și Oana Gheorghiu, care urmează să preia atribuțiile lui Marian Neacșu.