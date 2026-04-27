Cine este Dan Reșitnec (USR), noul SGG al Guvernului. Legătura cu Dominic Fritz

În locul lui Radu Oprea, a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului (SGG) Dan Reșitnec. Acesta ocupa până în prezent funcția de secretar general adjunct, în urma împărțirii funcțiilor guvernamentale dintre partide.

De Rareș Mereuță
Foto: Dan Reșitnec/ Facebook

Numirea lui Dan Reșitnec în fruntea Secretariatului General al Guvernului vine după ce social-democratul Radu Oprea și-a dat demisia din funcție luni, 27 aprilie. Era ultimul social-democrat din cabinetul Bolojan care nu și-a înaintat demisia, după ce PSD și-a retras cei 6 miniștri plus vicepremierul săptămâna trecută.

Dan Reșitnec a fost propulsat în funcția guvernamentală de USR și va avea rang de ministru în calitatea de secretar general al Guvernului.

Dan Reșitnec este un apropiat al lui Dominic Fritz. A fost consilier local al municipiului Timișoara și, din 2011 până în 2024, a fost șeful biroului primarului municipiului Timișoara. Între 2024–2025, Reșitnec a fost șef al Serviciului Dezvoltare Comunitară din cadrul aceleași primării conduse de liderul USR, potrivit CV-ului său.

În trecut, el a lucrat în sectorul privat. Este de profesie inginer.

Dan Reșitnec a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Guvernului în august 2025.

Numirea lui Dan Reșitnec, după ce PSD și-a retras miniștrii din Guvernul Bolojan

Reamintim că joi, miniștrii PSD ai Energiei, Agriculturii, Sănătății, Muncii, Justiției și Transporturilor, plus vicepremierul Marian Neacșu, și-au dat demisia din executiv, după ce social-democrații au decis luni retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan printr-un referendum intern.

La câteva ore distanță, Ilie Bolojan a propus miniștri interimari și a trimis spre Administrația Prezidențială noile propuneri. Este vorba de Cătălin Predoiu la Justiție, Ilie Bolojan la Energie, Cseke Attila la Sănătate, Dragoș Pîslaru la Muncă, Tanczos Barna la Agricultură, Radu Miruță la Transporturi și Oana Gheorghiu, care urmează să preia atribuțiile lui Marian Neacșu.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Locul 4 in alegeri conduce Romania. Locul 1 fura Romania cu imprumuturi pe Anghel Saligny. Misto, vorba lui SSimion !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro