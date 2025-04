Psihologul Mihai Copăceanu: preoţii să vorbească despre pericolul consumului de droguri

Psihologul Mihai Copăceanu, specialist în adicţii, spune, despre consumul de droguri în România, în contextul morţii tânărului de 20 de ani din cauza unei supradoze, că situaţia este deosebit de gravă şi că toţi trebuie să recunoască faptul că le-a scăpat „maxim” de sub control. Specialistul le recomandă preoţilor ca, de Paşte, „în loc să vorbească despre Învierea lui Iisus în termeni metafizici şi deosebit de dificil de perceput”, să vorbească despre „lucruri mult mai lumeşti”, cum ar fi pericolul consumului de droguri şi de alcool şi să le fie de ajutor „în mod real” oamenilor.

Mesajul integral

În zilele în care noi depunem eforturi și suntem agitați și fugim dintr-o parte în alta, blocându-ne ore la rând prin supermarketuri, înjurându-ne în trafic, să ce?

Să ne cumpărăm miel și alte cărnuri și cozonaci și alcool alte produse pentru a ne bucura de Paște, o mamă, își ridică propriul copil de la morgă, un tânăr de 20 de ani, mort de supradoză de droguri, după primele informații.

Îl urmăream pe Rareș pentru că posta pe TikTok. Îmi amintesc și de live-ul făcut de el într-o ambulanță în drum spre spital, alături de mama sa și mă întrebam cum poate fi salvat acest tanar de consumul de substanțe.

INML a identificat mai multe substanțe, inclusiv unele prea puțin cunoscute, pe care nu doresc să le amintesc.

Rareș era cunoscut datorită live-urilor dese pe TikTok dar și datorită legăturii cu Maru, dealerul lui Vlad Pascu, cel care a fost câteva luni bune arestat. Acum era liber și pesemne la el s-a dus Rareș fiind sub influența substanțelor.

Mulți ani, România, era o țară de tranzit. Treaba asta ne-au repetat-o prea mulți politicieni și prea mulți ani. Astăzi Romania este o țară de consum.

În anii recenți, în Romania, se consumau droguri numite ”ușoare”, iar drogurile de mare risc erau rezervate unor categorii de consumatori cu un profil socio-financiar scăzut. Mulți ani, Romania, nu cunoaște rate ridicate de decese datorate supradozelor de droguri.

Astăzi, situația este deosebit de gravă și vreau să recunoaștem că ne-a scăpat maxim de sub control, nouă tuturor: părinți, profesori, psihologi, procurori, judecători, polițiști, politicieni, etc.

Suntem fără suficiente resurse în fața unui fenomen deosebit de grav. Nu mai reprezintă o excepție consumatorii de droguri. Nu mai sunt cazuri izolate și nici nu ne mai referim la persoane din categorii defavorizate, din zonele foarte sărace ale Bucureștiului, din ghetouri.

Nu. Astăzi consumul de droguri este generalizat. Poți procura droguri în orice oraș și în orice zonă rurală de oriunde ai fi și în cel mai scurt timp. Oferta de droguri este deosebit de generoasă, ieftină și disponibilă astfel încât în țara noastră poți obține cu mai multă ușurință droguri decât aproape în orice alt stat din Europa.

Pentru mine încă rămâne valabilă întrebarea obsesivă: cum putea fi salvat Rareș?

Cum a fost posibil să devenim martorii și complicii la continuarea consumului său și astăzi la decesul său, sute și mii de oameni, reprezentanți ai instituțiilor și ai societății, pasivi și totodată indiferenți.

Semnalul de alarmă este altul: nu vorbim de un caz izolat.

În final, preoții de Paște înloc să vorbească despre Învierea lui Iisus în termeni metafizici și deosebit de dificil de perceput (astfel încât credincioșii oricum nu înțeleg ceva),

le recomand întâi să vorbească de lucruri mult mai lumești care te împiedică să te mântuiești,

să vorbească despre pericolul consumului de droguri și de alcool și să le fie de ajutor în mod real oamenilor, nu doar cu Psalmul 50, cu spovedanie 5 minute sau cu păcăleala cu Lumina Sfanta de la Ierusalim.

Și pe urmă vorbim de lucruri spirituale și duhovnicești, cu altă ocazie !

Coborați pe pământ dragi preoți și episcopi, așa cum a coborât și Iisus și predicați și faceți lucruri creștinești autentice și pe urmă veniți cu conferințe spirituale, plăcute la auz, dar utopice, dacă totuși vreți să fiți de ajutor nației și părinților.