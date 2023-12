Putin: doar Rusia ar putea fi garantul integrității Ucrainei

Președintele rus a participat ieri la o ședință extinsă a Consiliului de Administrație al Ministerului Apărării. Cu acest prilej, liderul de la Kremlin a ținut să precizeze că „Occidentul continuă să ducă un război hibrid împotriva Rusiei, furnizează în mod activ regimului de la Kiev informații în timp real, trimite consilieri militari, transferă sisteme de arme moderne, inclusiv lansări multiple extrem de mobile, sisteme de rachete, sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, muniții cu dispersie, precum și un număr mare de vehicule aeriene fără pilot noi“. De asemenea, Putin a amintit că în 1991, „i-au promis lui Gorbaciov: nu, nu, nici un centimetru spre est – iată. Aceștia sunt partenerii. Mint fără rușine, doar la fiecare pas“.

Discursul integral, așa cum a fost el publicat de Biroul de presă al Kremlinului

Vladimir Putin: Dragi tovarăși! Dragă Serghei Kuzhugetovich!

În urmă cu un an, la ședința finală a Ministerului Apărării, am discutat despre sarcinile prioritare asociate desfășurării unei operațiuni militare speciale și am vorbit despre măsuri suplimentare de întărire a armatei și marinei.

Astăzi vom evalua ceea ce s-a făcut și cum s-a făcut în perioada trecută, în ce domenii trebuie să fie îmbunătățite și consolidate din punct de vedere calitativ.

2023 a fost un an tensionat pentru Forțele Armate și vreau să spun imediat că soldații și ofițerii noștri, comandanții de la toate nivelurile au rezolvat cu curaj și profesionalism problemele din timpul operațiunii speciale, au asigurat suveranitatea țării la nivel global, paritatea rachetelor nucleare și securitate strategică a Rusiei. În același timp, a fost menținută pregătirea ridicată pentru luptă a unităților și formațiunilor din toate districtele și flotele militare. Antrenamentul de luptă s-a desfășurat sistematic, strict conform planului, iar problemele de mobilizare, tehnice și de personal au fost rezolvate.

Aș dori să mulțumesc conducerii și personalului Ministerului Apărării pentru serviciul depus și pentru îndeplinirea cu conștiință a sarcinilor stabilite de Patria Mamă.

Cuvinte speciale de recunoștință pentru toți cei care au luptat și luptă pe linia frontului, desfășoară servicii dificile în zona unei operațiuni militare speciale, protejează cerul Rusiei, respinge raidurile dronelor aeriene și maritime inamice, suprimă bombardamentele și atacurile prin sabotaj. grupuri din regiunile noastre de frontieră de vest.

Și bineînțeles, aș remarca mai ales sprijinul fără precedent al poporului nostru – sprijinul apărătorilor Patriei, spiritul patriotic al majorității absolute a cetățenilor țării, unitatea și coeziunea oamenilor de diferite naționalități și religii. Acesta este un suport de încredere, indestructibil pentru armata și marina noastră.

Vom fi mereu credincioși cauzei pentru care tovarășii noștri și-au dat viața. Vă rugăm să le onorați memoria cu un minut de reculegere.

Dragi membri ai consiliului! Evenimentele din acest an au confirmat, vedem cu toții acest lucru: Occidentul continuă să ducă un război hibrid împotriva Rusiei, furnizează în mod activ regimului de la Kiev informații de informații în timp real, trimite consilieri militari, transferă sisteme de arme moderne, inclusiv lansări multiple extrem de mobile, sisteme de rachete, sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, muniții cu dispersie, precum și un număr mare de vehicule aeriene fără pilot noi. După cum știm, intenționează să transfere avioane multirol F-16 în Ucraina: pregătirea piloților este în curs de desfășurare în Occident.

Recent, activitatea blocului militar NATO în ansamblu a crescut brusc. Forțe semnificative din Statele Unite, inclusiv avioane, au fost desfășurate la granițele noastre. Numărul trupelor Alianței în Europa Centrală și de Est a crescut. Finlanda, după cum știm, a fost deja atrasă în NATO, iar Suedia intenționează să adere. De fapt, aceasta înseamnă următoarea etapă în abordarea Alianței față de granițele noastre.

Permiteți-mi să vă reamintesc că știm cu toții foarte bine că în 1991 i-au promis lui Gorbaciov: nu, nu, nici un centimetru spre est – iată. Aceștia sunt partenerii. Mint fără rușine, doar la fiecare pas. În același timp, caracterul agresiv al blocului nu se mai ascunde în spatele formulărilor „defensive”. La un moment dat mi-au spus: acesta nu este un bloc militar, avem o organizare politică. Și nimeni nu a anulat vreodată articolul 5. În același timp, caracterul agresiv, așa cum am spus deja, nu este ascuns. Documentele doctrinare ale SUA consacră în mod direct pretențiile de superioritate globală.

Occidentul nu abandonează strategia sa de a controla Rusia și obiectivele sale agresive în Ucraina. Ei bine, nu vom renunța la obiectivele noastre pentru o operațiune militară specială.

Evaluând situația actuală „la sol”, pe linia de contact de luptă, putem spune cu încredere că trupele noastre au inițiativa. În esență, facem ceea ce credem că este necesar, ceea ce ne dorim. Acolo unde este necesar, acolo unde dumneavoastră, comandanții, considerați în general recomandabil să respectați tacticile de apărare activă, acest lucru se întâmplă și, acolo unde este necesar, ne îmbunătățim pozițiile.

Inamicul suferă pierderi grele și și-a irosit în mare măsură rezervele, încercând să le arate adevăraților săi stăpâni măcar un rezultat al așa-zisei sale contraofensive. Apropo, s-a prăbușit și mitul despre invulnerabilitatea echipamentelor militare occidentale.

Toate încercările, după cum se spunea în Occident, de a ne provoca o înfrângere militară, o înfrângere strategică, au fost înfrânte de curajul și forța soldatului nostru, ciocnindu-se de puterea sporită a Forțelor noastre Armate, potențialul industriei și apărării interne. producție.

În același timp, și despre asta am vorbit de mai multe ori, operațiunea specială a scos la iveală și probleme. Astfel, este necesar să se restructureze serios funcționarea sistemului de comunicații, să se utilizeze mult mai eficient mijloacele moderne de recunoaștere, desemnarea țintelor și războiul cu contrabaterie. Pentru a crește capacitățile constelației noastre de sateliți nu numai în zona de operațiuni speciale, ci și la nivel global.

Este necesar să creștem serios producția și furnizarea de proiectile de înaltă precizie și diferite tipuri de drone. Știu că au loc schimbări, se întâmplă destul de repede, voi spune mai multe despre asta, dar mai trebuie să lucrăm la asta, trebuie să consolidăm acest trend. Operațiunile de apărare aeriană necesită, de asemenea, îmbunătățiri. Desigur, sistemele noastre binecunoscute – Pantsir, Buki, S-300, S-400 – funcționează impecabil, sunt cele mai bune din lume fără nicio exagerare.

Dar la ceea ce nu am dat atenție înainte, ne-am gândit că este un fel de fleac, un fel de placaj și așa mai departe, niște drone mici care zboară – nu, s-a dovedit că și asta provoacă daune și asta nu ar trebui fi ratat în orice împrejurare.

Da, am spus deja, există o reacție, este clară, cunoscută, iar băieții de pe câmpul de luptă o notează. Probabil că sunt luptători aici care vor primi premii astăzi; probabil că văd și ei acest lucru și sunt gata să spună asta. Dar, cu toate acestea, trebuie să lucrați cu el.

Aș dori să vă atrag atenția asupra unui număr de sarcini prioritare și sistemice.

Primul. În contextul naturii în schimbare a amenințărilor militare și al apariției unor noi riscuri militaro-politice, rolul triadei nucleare, care asigură echilibrul de putere, echilibrul strategic de putere în lume, a crescut semnificativ.

În acest an, datorită implementării consecvente a programului de armare de stat și a muncii eficiente a întreprinderilor de apărare, nivelul armelor și echipamentelor moderne din forțele nucleare strategice în ansamblu a crescut la 95%, iar componenta navală la aproape 100. la sută.

Până la sfârșitul anului, 15 lansatoare ale sistemelor de rachete Yars și Avangard vor fi puse în serviciu de luptă în forțele strategice de rachete. Am primit patru submarine, cel mai recent două, săptămâna trecută am primit Krasnoyarsk, un submarin nuclear polivalent, și Împăratul Alexandru al III-lea, echipat cu rachete balistice Bulava.

Componenta de aviație este în curs de modernizare. În special, au sosit patru portavioane de rachete Tu-160M. Trebuie să menținem în continuare pregătirea pentru luptă a forțelor strategice la cel mai înalt nivel. Toate planurile aprobate în acest domeniu vor fi cu siguranță implementate.

Al doilea. Indicatorii atinși în reechiparea triadei nucleare reprezintă un punct de referință pentru munca noastră privind armele și echipamentele convenționale. Rezervele lor către trupe s-au triplat față de anul trecut. Este de așteptat ca, în general, ordinul de apărare a statului până la sfârșitul anului 2023 să fie finalizat la un nivel de aproximativ 98 la sută. Este necesar să se trimită în continuare cele mai moderne arme către trupe.

În 2024, ținând cont de alocațiile bugetare suplimentare, volumul achizițiilor și reparațiilor de arme și echipamente va crește semnificativ. În plus, este necesar să se creeze în continuare o fundație pentru viitor pentru armată și marine, inclusiv dezvoltarea și producția în serie de tipuri promițătoare de arme. Mă refer la sisteme robotice și lasere de luptă, arme care folosesc tehnologii de inteligență artificială și bazate pe noi principii fizice.

A treia sarcină cea mai importantă este furnizarea la timp și completă a tot ceea ce este necesar pentru trupele care participă la o operațiune militară specială.

În ultimul an, Consiliul de Coordonare din subordinea Guvernului și grupul de lucru al Comisiei Militaro-Industriale au lucrat activ la implementarea acestei sarcini. Șefii regionali și reprezentanții industriei de apărare oferă asistență eficientă. Și desigur, există rezultate, aprovizionarea cu trupe se îmbunătățește.

Aș dori să menționez în special echipele întreprinderilor de apărare, lucrătorii din industriile conexe, institutele de cercetare și birourile de proiectare. Au făcut un adevărat progres în muncă. Multe întreprinderi operează în trei schimburi. Ei și-au dat răspunsul lor de lucru, de inginerie, științific la provocarea întregului potențial al Occidentului, care lucrează pentru a limita Rusia, pentru a sprijini regimul de la Kiev și la războiul din Ucraina.

Lucrătorii noștri din apărare răspund mai repede – și acesta este sensul conflictelor de astăzi – pentru a reacționa mai rapid și mai precis la evenimentele actuale, pentru a răspunde mai rapid nevoilor celor care luptă pe câmpul de luptă. Sper ca asta să continue.

În acest an, datorită lucrărilor complexului militar-industrial, volumul livrărilor de vehicule blindate a crescut de trei ori, iar automobilele – de 4,5 ori. În general, numărul de arme de bază achiziționate a crescut de 2,7 ori, iar cele la mare căutare – de șapte ori.

În același timp, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că aici [în sală] sunt reprezentanți ai Guvernului și ai conducerii Ministerului Apărării – trebuie să analizăm cu atenție în fiecare zi ce se întâmplă pe câmpul de luptă, și uită-te cu atenție la ce au nevoie în plus soldații noștri de pe linia frontului. Trebuie să analizezi în mod constant acest lucru. Am spus despre vehicule blindate, mașini și așa mai departe. Da, oferta de vehicule blindate s-a triplat. Dar este nevoie de mai mult. Avem nevoie de tancuri moderne, vehicule blindate moderne.

Este important să creștem în continuare oferta celor mai populare modele, așa cum am spus deja, inclusiv formarea unei linii în serie de vehicule aeriene fără pilot – de la vehicule grele de atac până la cele ultra-mici. Implicați întreprinderile de înaltă tehnologie și companiile de proiectare inginerească în dezvoltare și producție. Apropo, vreau să le mulțumesc pentru asta. Multe întreprinderi private, care anterior erau deloc departe de industria de apărare, au abordat anumite subiecte și le urmăresc rapid, eficient și cu înaltă calitate. Perfect. Mulți probabil nici nu se așteptau. Unele state încearcă să organizeze producția de arme aparent convenționale, dar nu reușesc, dar noi reușim. Mulțumesc tuturor celor care lucrează pentru a rezolva aceste probleme.

Așa cum am făcut acum câteva zile în cadrul Liniei directe , vreau din nou să spun despre sprijinul enorm pe care cetățenii noștri, antreprenorii și voluntarii noștri, reprezentanții organizațiilor publice, partidelor și grupurilor de întreprinderi, școlari, studenți și pensionari îl oferă unităților de luptă. Desigur, tot ceea ce merge la băieții din front este important pentru noi, dar nu mai puțin important – și poate acesta este cel mai important lucru – este această consolidare generală a tuturor forțelor societății ruse. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne ajută soldații pe front, transferă bani și trimit mașini și drone, walkie-talkie și armuri pentru corp în prima linie, trimit cadouri și scrisori de Anul Nou cu cuvinte de sprijin, haine calde, medicamente și multe altele. . Acest ajutor, acest spirit patriotic, această solidaritate nu pot fi supraestimate.

Mai departe. A patra este, așa cum am spus deja, utilizarea pe scară largă a experienței dobândite în timpul operațiunii speciale în pregătirea operațională și de luptă, în procesele de învățământ ale universităților și academiilor militare. Știu că o astfel de muncă este în desfășurare activă. Au fost actualizate programe și planuri de pregătire pentru personal, în special module de instruire pentru lucrul cu drone au fost incluse în programele tuturor instituțiilor și centrelor de învățământ ale Ministerului Apărării. Baza educațională și materială a polițiilor de antrenament este în curs de modernizare. Instructorii cu experiență de luptă sunt implicați în conducerea orelor. Ei trebuie să fie implicați în lucrul cu personalul militar – și în sfera civilă, dar acesta este un subiect separat, vom vorbi despre asta cu colegii noștri.

Pe baza acestor evoluții, este necesar să se îmbunătățească în continuare formele și metodele de utilizare a trupelor, să se clarifice prevederile documentelor de luptă, regulamentelor și instrucțiunilor și, de asemenea, să se ia în considerare această experiență atunci când se pregătesc și desfășoară exerciții și antrenamente la toate nivelurile.

Ce putem spune aici în această audiență – înțelegem că nimeni din lume nu are o asemenea experiență în conducerea luptei armate moderne ca armata rusă. Dar această experiență chiar trebuie folosită pentru a îmbunătăți în continuare pregătirea personalului militar.

Dragi membri ai consiliului!

Mă voi opri separat asupra unui subiect atât de important precum sprijinul material și social oportun pentru participanții la o operațiune militară specială și membrii familiilor lor. În ultimul an, s-au făcut multe pentru a stabili un sistem de indemnizații bănești atât pentru soldații contractuali, cât și pentru cetățenii și voluntarii mobilizați, precum și pentru a le oferi acestora și familiilor lor plăți suplimentare, beneficii și compensații.

În același timp, problemele nu au fost toate rezolvate, ele rămân. Și în acest sens, voi repeta din nou: toți participanții la operațiunea specială – soldați contractuali, voluntari, cetățeni mobilizați, luptători ai formațiunilor individuale, miliții Donbass, a căror cale de luptă a început încă din 2014 – repet, toți apărătorii Rusiei, familiile eroilor noștri căzuți, tovarășii noștri ar trebui să primească garanții egale. Acesta este principiul dreptății și al fraternității militare.

Acest lucru se aplică pe deplin pentru obținerea statutului de veteran de luptă, care oferă beneficii și măsuri suplimentare de sprijin, inclusiv familiilor soldaților noștri.

Ministerul Apărării, împreună cu alte departamente și regiuni, trebuie să rezolve rapid problemele care apar aici și să asigure plățile datorate la timp și integral.

Și, bineînțeles, toți participanții răniți la operațiunea specială ar trebui să beneficieze de îngrijiri medicale adecvate, inclusiv mijloace de reabilitare, tratament în sanatorie militare – și în cele civile, Ministerul Sănătății își oferă întotdeauna serviciile și este întotdeauna deschis pentru a lucra în comun cu Ministerul Apărării.

Aș dori să menționez că, în general, sistemul de prestații, compensații și plăți suplimentare în cadrul Forțelor Armate în sine ar trebui și va continua să fie îmbunătățit. Acest lucru este valabil și pentru munca noastră privind locuințe și programe sociale pentru personalul militar, privind amenajarea taberelor și garnizoanelor militare. Cu siguranță vom continua să lucrăm în această direcție.

(…)

Acum terminăm munca la această parte. Ca întotdeauna, înainte de a încheia, voi spune câteva cuvinte. Este puțin probabil ca acesta să fie ceva complet nou. Și totuși, având în vedere situația în care trăim, muncim și luptăm, ar fi și greșit să nu spunem asta.

Ceea ce vreau să spun este să revenim încă o dată la subiectul legat de cauzele conflictului pe care îl trăim. Publicul de aici este pregătit, însă, cred că este important să subliniem încă o dată câteva lucruri, să spunem despre cauzele conflictului actual din Ucraina.

Să ne amintim că imediat după prăbușirea URSS, Occidentul a început să lucreze cel mai activ atât în ​​Rusia, cât și cu „a cincea coloană” a noastră, în jurul căreia săream tot timpul, bătându-i pe cap, convingându-i, înființându-i. într-un fel de spirit patriotic. Nu contează. Sunt oameni diferiți acolo, să nu pictăm pe toți cu aceeași vopsea. Cu toate acestea, inamicul știa de ce face asta și știa cu cine trebuia să lucreze – atât cu această „a cincea coloană”, cât și cu organizațiile teroriste, inclusiv internaționale, și cu separatiștii, el a lucrat activ pentru a rezolva problema dezintegrarii. Rusia. În același timp, nu a fost mai puțin activ în spațiul post-sovietic, luând toate statele independente nou formate – fostele republici ale Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice. Un accent deosebit a fost întotdeauna pus pe Ucraina de către inamic, chiar înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice.

În primul rând, pe baza unor considerente istorice, pe baza faptului că mulți foști naziști s-au mutat pe continentul american, în special în Canada, în SUA, a existat o bază bună și au lucrat cu ei, acolo s-au creat instituții întregi care a lucrat doar conform acestui subiect. Se pregăteau. Și de îndată ce a avut loc prăbușirea, aceștia au preluat în forță. Am lucrat înăuntru – și acolo cu putere dublată, triplă. De ce? Dar pentru că au crezut întotdeauna că Rusia, după ce a pierdut un astfel de potențial, nu se va întoarce niciodată la pozițiile sale geopolitice anterioare și nu va reprezenta nicio amenințare ca concurent, cel puțin ca concurent.

Și Rusia însăși, după cum știm, era planificată să fie împărțită în cinci părți. Nu l-au ascuns, totul a fost discutat deschis.

Au lucrat la Ucraina separat; desigur, s-au bazat în primul rând pe naționaliști, uitând că aceiași naționaliști extremi erau foști naziști care au colaborat cu Hitler. Și, fără ezitare, le-au permis naționaliștilor ucraineni să transforme acești foști naziști în eroi naționali, precum Bandera și alții ca el. Dar am făcut totul de-a lungul deceniilor pentru a construi relații normale cu statul vecin. Ei au spus mereu, și o spun în continuare, că aceștia sunt oameni frăți. Dar inamicul s-a comportat diferit.

Rusia, din punct de vedere politic – bineînțeles, toată lumea știe asta prea bine – concentrată pe sud-estul [Ucrainei]. De ce? Deoarece acestea sunt regiuni istorice rusești, rușii locuiesc de fapt acolo, indiferent de ce se află în pașaportul lor. Singura lor limbă maternă este rusa, întreaga lor cultură, tradițiile sunt ruse, totul… Aceștia sunt oamenii noștri.

Ne-am concentrat întotdeauna asupra acestei părți a Ucrainei și acest lucru a avut consecințe politice interne importante, deoarece nu a permis naționaliștilor extremi să obțină o putere reală prin mijloace politice legale. Acele forțe politice și acei lideri politici care aspirau la cele mai înalte funcții în stat au trebuit întotdeauna să țină cont de părerea alegătorilor din sud-estul Ucrainei, întotdeauna. Fără ei era imposibil să ajungi la putere. Dar de îndată ce au ajuns la putere, au uitat imediat de ei, nimeni nu și-a amintit interesele și ordinele și s-a supus imediat acțiunilor naționaliștilor extremi care s-au comportat activ, ofensiv, agresiv. Și au trecut imediat la agenda lor politică internă.

Am încercat să luptăm cu asta. Dar ce inseamna? În primul rând, economic, știi despre asta: au vândut resurse energetice la prețuri de chilipir, împrumuturi, cooperare – au făcut totul, crede-mă, au făcut totul pentru a construi relații cu răbdare. Nu, Occidentul, cu accent pe aceste forțe naționaliste active și agresive din Ucraina, pur și simplu nu ne-a lăsat nicio șansă.

Dar și ei s-au confruntat cu faptul că era imposibil să-și atingă obiectivele prin mijloace legale și să tragă de partea lor întreaga Ucraine. Nu merge – există acest sud-est care vine la urne și votează pentru cei care vorbesc despre necesitatea unor relații bune cu Rusia. Asta s-a întâmplat în viața reală. Nu merge, nu merge de la un deceniu la altul. Ce ai facut pana la urma? Pentru o lovitură de stat.

Da, desigur, au fost multe probleme în Ucraina – interne, economice, sociale, multe nedreptăți. Dar de ce o lovitură de stat? Mergeți la vot, așa cum ni s-a spus tot timpul: numai pe cale politică, numai așa, doar în cadrul Constituției! Unde sunt toate astea? Nu există nicio dorință aici – camera funcționează – să arate anumite gesturi, nu? Dar înțelegi ce gesturi vreau să arăt acum. Asta ne-au arătat. Ei și-au dat seama că în cele din urmă nu era posibil să „răscească” Ucraina în avantajul lor doar prin mijloace politice, așa că au profitat de greșelile și calculele greșite ale conducerii de atunci a Ucrainei – din nou cu accent pe aceste forțe agresive naționaliste – și au realizat o cupă. Nu este clar de ce, doar pentru a rezolva problema o dată pentru totdeauna, asta este tot.

În acest sens, desigur, și-au atins obiectivele. Nu am avut de ales decât să sprijinim Crimeea, altfel ar fi avut loc un masacru acolo.

Dar problema Donbass-ului a apărut. Știi, am încercat calm să ajungem la o înțelegere. În general, am fost pregătiți să restabilim treptat integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv a Donbassului, în anumite condiții, prevăzute în acordurile de la Minsk, pentru a nu pune în pericol oamenii care locuiesc acolo, astfel încât acolo să fie create condițiile necesare și garanții de siguranța lor. Acesta este scopul acordurilor de la Minsk.

Deși, dacă autoritățile ucrainene și stăpânii din Occident ar merge pentru asta, pentru punerea în aplicare, pentru punerea în aplicare a acestor acorduri, totul s-ar fi adunat treptat – cred, spun sincer – treptat totul s-ar aduna. Dar nu au mers pentru asta; au început imediat un război virtual acolo chiar în 2014.

Vorbesc sincer, de fapt, pentru cei care au participat la aceste evenimente, nu există niciun secret: nu am făcut nimic, dar treptat am fost nevoiți să ne implicăm pentru a proteja oamenii, ca să nu fie toți exterminați acolo. Acolo a început să se întâmple.

Occidentul, mai ales acolo, peste ocean, au urmărit asta cu plăcere. În acest sens, desigur, dacă pot să spun așa, ne-au întrecut. Folosirea acestei poziții agresive ne-a forțat să luăm un fel de răspuns. Și apoi au abandonat pur și simplu orice acord de la Minsk, au vorbit despre asta în mod public, iar apoi liderii occidentali nu au ezitat să spună despre asta public – că era doar un „văl” pentru a reînvia sau, dimpotrivă, nici măcar să reînvie, ci să construiască. forțelor armate moderne ucrainene.

Pentru ce? Dar aceasta este a doua parte a baletului Marlezon – pentru a trage Ucraina în NATO. Și mi-au spus asta tot timpul: de ce ți-e frică, nu le vom lua acum. Eu zic: acum și mâine? Și când va veni mâine? Într-un an, în doi? Din punctul de vedere al perspectivelor istorice și al intereselor strategice ale statului rus, chiar și după 10, 15 ani, acest lucru este inacceptabil. Ce este „nu astăzi”? Și mâine? Scopul, în mod clar, este atragerea Ucrainei în NATO.

Să ne amintim că tocmai am vorbit de pe podium, despre asta vorbim deja tot timpul, în 1991 spuneau și: nici un centimetru spre est. Aproximativ doi hrean, „nici un inch”, iată-le, deja la gardul nostru, ieșind aici. Și au rămas afară. Au fost luate statele baltice, toată Europa de Est a fost luată. De asemenea, de ce? Au fost tot felul de propuneri diferite, destul de acceptabile pentru toată lumea. Este doar – am spus-o deja de multe ori și o repet aici – o țară ca Rusia nu este necesară, este prea mare. Este necesar să o împărțim, să o subjugem în bucăți, așa cum ei subjug Europa în bucăți. Acum voi spune mai multe despre asta.

Ei bine, practic au pus capăt, au început un război în 2014, care treptat, din păcate sau nu, nu am avut altă opțiune, și a trebuit să ne implicăm. În același timp, au rezolvat o altă sarcină destul de importantă pentru ei înșiși, au dezamorsat situația pentru ei înșiși: au fost foarte îngrijorați de apropierea Rusiei de Europa, foarte mult. Ei ar trebui să fie stăpânii acolo. Ne-au tot înspăimântat: iată, Rusia rea ​​te amenință! Am vorbit cu mulți lideri și mi-au spus: de ce ne sperie? Înțelegem că Rusia nu va lupta cu Europa. Da, nu plănuim să facem asta acum. Conducerea Statelor Unite și a NATO spun: dacă Rusia câștigă acum în Ucraina, următoarele vor fi țările NATO. De ce avem nevoie de aceste țări NATO? Nu am avut nevoie de ele niciodată – și nu avem nevoie de ele acum și nu vom avea nevoie de ele în viitor. De ce spun asta? Pentru a-i încuraja să plătească bani – pentru asta este.

Statele Unite, după ce și-au rezolvat problemele actuale, „smulgând”, după cum cred ei, Ucraina, rupând relațiile Rusiei cu Europa, în acest sens, au realizat ceea ce și-au dorit, din păcate. Pur și simplu nu puteam să ne comportăm altfel – sau a trebuit să renunțăm la tot și să-i vedem cum mănâncă, mâncând tot ce era al nostru, inițial rusesc. Nu am putut face asta și ei au înțeles că nu o putem face, dar au făcut-o intenționat. Ei ne-au târât în ​​mod deliberat pe noi și Europa în acest conflict, și-au atins obiectivele în acest sens – au „luat” Rusia și Europa, iar acum transferă și povara responsabilității financiare și a plăților asupra Europei.

Iar generația slabă de voință, fără spinare, a politicienilor de astăzi din Europa nu poate rezista, ținând cont de dependența colosală în mass-media, în economie, în politică. Acolo, știi, oriunde ai arăta cu degetul, la vreun mijloc de presă important din Europa, beneficiarul final este o fundație americană, trei sau patru ani mai târziu. Totul este acolo, totul este peste ocean. Și asta influențează viața politică. De mici, din vremea studenției, serviciile secrete și-au „dobândit” susținători acolo, știm asta, și lucrează cu ei, târându-i în Olimpul politic al țărilor europene.

Dar nu este atât de simplu: cetățenii europeni încep să realizeze ce se întâmplă și, prin urmare, începe o anumită schimbare în Europa însăși. Acum nici măcar nu vorbesc despre probleme de natură economică – ele există, sunt bine cunoscute de toată lumea, totul este în documente, nu este doar în demonstrații în țările europene, este în documente. Principalele economii industriale ale Europei sunt în roșu, au intrat în recesiune.

Dar schimbări au loc și în conștiința politică a multor popoare europene. Ei văd că Statele Unite exploatează cu nerăbdare și fără milă Europa în propriile interese și, în cele din urmă, nu le-a păsat de aceste interese.

Dar aceasta este alegerea lor, aceasta este alegerea popoarelor Europei. Nu ne-am amestecat niciodată, nu ne amestecăm și nu intenționăm să ne amestecăm în asta. Dar ceea ce vom face exact este să ne apărăm interesele. Pentru că ceea ce au făcut Statele în Ucraina, tocmai v-am spus, ele în esență nu ne-au dat, ne-au lipsit de șansa de a construi relații cu această țară într-un mod normal, politic. Ei au acționat și au mers, așa cum spun oamenii noștri, să scuze proastele maniere, pur și simplu din nelegiuire. În 2014, au dat o lovitură de stat, și atât – și au continuat cu această fărădelege. Pur și simplu ne-au forțat să răspundem acestui haos.

Dar în ceea ce privește Europa, repet: acolo populația devine conștientă că este folosită în interesele lor de către alte țări, și mai ales de către Statele Unite. Ei bine, vine și vine, asta e treaba lor, nu ne vom amesteca.

Dar ceea ce aș vrea să spun în concluzie: singurul garant – de asemenea, am vorbit deja undeva despre asta, mi-a sărit în minte – al suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei a fost Rusia. Când Rusia a creat Uniunea Sovietică, pur și simplu a predat, împreună cu populația sa, vaste teritorii istorice rusești, un potențial enorm și a investit resurse colosale în întreg acest teritoriu.

Ținuturile vestice ale Ucrainei? Știm cum i-a luat Ucraina. Stalin a dat-o după al Doilea Război Mondial. A dat o parte din pământurile poloneze, Lvov și așa mai departe, mai multe regiuni mari – 10 milioane de oameni trăiesc acolo. Pentru a nu-i jignit pe polonezi, el a compensat pierderile lor în detrimentul Germaniei: a dat ținuturile estice Germaniei, coridorul Danzig și Danzig însuși. A luat parte din România, o parte din Ungaria – a dat totul acolo, Ucrainei.

Iar oamenii care locuiesc acolo – mulți, cel puțin, știu asta cu siguranță, 100 la sută – vor să se întoarcă în patria lor istorică. Și acele țări care au pierdut aceste teritorii, în primul rând Polonia, dorm și visează să le returneze.

În acest sens, doar Rusia ar putea fi garantul integrității teritoriale a Ucrainei. Dacă nu vor, nu au nevoie. Istoria va pune totul la locul lui. Nu ne vom amesteca, dar nu vom renunța la ale noastre. Asta ar trebui să înțeleagă toată lumea: în Ucraina, cei care sunt agresivi față de Rusia, în Europa și în SUA. Dacă vor să negocieze, lăsați-i să negocieze. Dar numai noi vom face asta în funcție de interesele noastre.

Desigur, Rusia nu va putea face acest lucru fără Forțe Armate puternice, de încredere, bine înarmate și motivate. Forțele Armate nu vor putea face acest lucru fără o economie puternică, fără buna funcționare a industriei în general și a complexului militar-industrial în special. Și cel mai important, fără a ne baza pe poporul Rusiei, pe poporul multinațional – pe poporul rus, pe alte popoare ale Federației Ruse. Aveți totul acum, iar Patria vă așteaptă întoarcerea.

Mulțumesc.