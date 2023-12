Putin, în doliu

Încă un general rus și-a pierdut viața în Ucraina. Generalul Vladimir Zavadski, adjunct al comandantului Corpului 14 de Armată al Rusiei, a fost ucis în Ucraina, a anunţat luni un oficial local rus citat de Reuters.

Zavadski este al şaptelea general-maior şi al 12-lea ofiţer superior care îşi pierde viaţa de la începutul invaziei ruse pe teritoriul ucrainean, arată bilanţul site-ului de anchete de presă iStories. Astfel de pierderi, puse uneori de analiştii militari pe seama unor succese ucrainene în interceptarea comunicaţiilor neglijente, au fost tot mai rare în timpul războiului.

Guvernatorul regiunii Voronej din Rusia, Aleksandr Gusev, a afirmat fără a da detalii că generalul a căzut „la un post de luptă din zona de operaţiuni speciale”, referire la război.

Gusev a menţionat că Zavadski, fost comandant de tanc, fusese decorat de mai multe ori, iar moartea generalului este o pierdere grea care a provocat o „durere care ne înmărmureşte”.

💢In Ukraine, Russian Major General Vladimir Zavadski has died. Preliminary information suggests the occupant detonated a mine💢

reported Ukrainian military Anatoliy Shtefan citing ru media, adding that the information needs clarification.

From August 2018 to June 2021, MG… pic.twitter.com/kPEBb5n1VE

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 29, 2023