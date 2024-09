Râde lumea. Engleza lui Ciolacu și Sorina Docuz

Liderul PSD Marcel Ciolacu este ironizat de internauţi după ce a spus că nivelul său la limba engleză, pe o scară de la 1 la 10, este în jur de 4, dar a precizat că a ajuns cu meditaţiile la această limbă în zona economică.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, joi, la Hotnews, care a fost ultima lecţie la meditaţiile pe care le ia la limba engleză.

”Am intrat în zona economică”, a afirmat Ciolacu.

De asemenea, el a fost întrebat şi la ce nivel de limba engleză este acum.

”De la 1 la 10, în jur de 4”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă s-a simţit vreodată stânjenit pentru că a avut nevoie de translator, Marcel Ciolacu a răspuns: ”La început, da. După ce am văzut că sunt lideri mondiali de anvergură care au nevoie. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că acest lucru se depăşeşte”.

Marcel Ciolacu a dezvăluit anterior că şi acum are profesor de engleză, dar şi de economie.

La scurt timp după ce a anunțat că face meditații la engleză, a gafat. A lăudat performanța echipei sale în fața unor cercetători, spunând, în cadrul unei conferințe: „A reușit chiar să îmi dea un save screen”, Cel mai probabil, Ciolacu a vrut, de fapt, să spună „screenshot”, care înseamnă „captură de ecran”

Reacții pe internet despre engleza lui Ciolacu

– Da ….m-am gândit, tot rămâne Iohanis fără servici , să-i deie meditații.-

– Ăsta (Ciolacu – nr.) tre sa invețe a vorbi intâi

– Și nivelul de romana e mai mare ? De aia se impleticeste la citit ?

– La mintea lui de COVRIGAR nu vad ce-i trebuie engleza în piață!

– El nu stie romana, si stie elgleza, vai de capul lui, covrig cum se zice in elgleza…

– Mai bine îl intrebau cât de bine stie românește, nici acolo nu trece de 5

– Pentru mine personal, pentru intreaga scara a valorilor ce-mi conduce viata, pentru principiile libertariene in care am fost crescut, incepand de astazi,Marcel Ciolacu reprezinta o mare dezamagire.

Cum este posibil ca ditamai vlajganul, inalt ca plopul, „sa vorbeste” despre o minune de femeie precum Sorina Docuz, că o cunoaste doar „normal”??? In afara de engleza, bai Marcele, cred ca ti-ar trebui si niste lectii de oral… si poate si altele…

– Are bonuri fiscale pentru meditațiile pe care le ia la economie și engleză? Când învață? Seara, după job? Ziua, în biroul de premier?