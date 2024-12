Elena Lasconi: roboții ruși de pe TikTok nu ne vor învinge

„A fost o zi complicata. Multi m-au luat in brate si mi au spus ca sunt ingrijorati pentru Romania. Am fost și m-am rugat astazi. Noi, daca suntem uniti, roboții ruși de pe TikTok nu ne vor învinge, înțeleg frustrările. Acesta este rezulattl pe are politicienii vechi l-au facut 35 de ani“. Este prima reacție a Elenei Lasconi, președinta USR după anunțul primelor rezultate. „Imi doresc sa unesc toti romanii“, a mai spus Lasconi.

Rămâne de văzut dacă în condițiile date, anunțul făcut de Elena Lasconi miercuri seară, la Antena 1, că este „foarte posibil” ca viitorul guvern să fie un guvern de uniune națională USR – PNL – PSD – UDMR va rămâne în picioare.