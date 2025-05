Victor Rebengiuc este unul dintre donatorii lui Nicușor Dan. Actorul a mărturisit, vineri, la HotNews, că a dat bani pentru campania prezidențială a lui Nicușor Dan.

„ Eu i-am dat niște bani lui Nicușor Dan, din cât pot eu să dau, nu am făcut averi, cu condiția să nu fiu nominalizat. Am mai donat și la ONG-uri. Și am spus: «Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…» Contribui și eu acolo cu câte ceva…”, a spus Victor Rebengiuc, la HotSpot

