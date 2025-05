Rechizitoriu la CNEWS

Franta inceputului de secol XX a fost platforma culturii in care arta unea si armoniza lumea, nu ca in zilele noastre cand ideologia, insecuritatea si hedonismul excesiv i-au distrus stralucirea.

Acest fenomen e cauzat de degradarea autoritatii politice care a abandonat problemele esentiale ale francezilor.

Prezenta candidatului AUR la invitatia canalului de tv. CNews a socat prin forma si continutul prestatiei. Un politician care sa afiseze un asemenea rechizitoriu la adresa societatii franceze a fost o premiera absoluta care a starnit sentimente contradictorii. S-a simtit atat ostilitatea cat si uimirea si satisfactia jurnalistilor ostili macronismului dominati de marea parte a presei aservite sistemului. Ca reactie, a impartit publicul din cele doua tari in ostili si admiratori in functie de apartenenta lor la cele doua curente, suveranism si sorosism.

Pentru cine nu cunoaste societatea franceza, in afara macronistilor si o parte a socialistilor, sorosismul nu este acceptat de francezi intr- o proportie covarsitoare de aprox.75%. Drept dovada un numar mare de francezi au fost in extaz si l- au laudat pe Simion pentru ca a avut curajul sa spuna cu voce ferma adevarul pe care francezul de rand il impartaseste. Acela al refuzului progresismului woke, al destructurarii Frantei, al unui suprastat european fara frontiere, incluziv, globalist, in care familia traditionala devine retrograda.

Jurnalismul francez nu era pregatit pentru o astfel de interventie atat de directa, refuzand limbajul diplomatic. In Franta adevarurile nu se rostesc ele se subinteleg, au fost inlocuite cu dezbateri de idei in plan estetic.

Simion a avut dreptate cand a acuzat presedintele Frantei de implicare in procesul electoral justificand anularea alegerilor din decembrie in Romania. Acum , din nou l -a ales favorit pe omul pe care vrea sa- l impuna, actualul primar sorosist al Bucurestiului. De asemenea, ambasadorul francez face turul regiunilor si viziteaza Curtea Constitutionala a Romaniei pentru a face lobbying , pentru Nicusor Dan, ceea ce este total interzis de regulile diplomatice. Toate acestea reprezinta alaturi de cele ale UE, ingerente in politica interna a tarii noastre. In Romania, elitele culturale si politice considera sorosismul progresist ca fiind calea luminata a Europei; insa putina lume are cunostinta de nemultumirile pe care acesta le suscita in Franta, unde societatra este axfisiata si ingrozita de insecurtate, de imigratia necontrolata si neasimilata care comite acte de barbarie, de lipsa de respect fata de autoritati si politie, de laxismul justitiei. Ca sa nu mai vorbim de antisemitismul si islamismul extremei stangi, de nerespectarea laicitatii, de wokismul generatiei tinere din universitatile franceze si exportarea conflictului israelo- palestinian pe teritoriul Frantei, de banlieurile franceze in care cartelul de droguri face legea si politia este neputincioasa, de patrunderea islamului in scolile republicii, de viata infernala a agricultorilor francezi. La fel ca si in Romania , favorita la prezidentiale, Marine le Pen a fost eliminata cu ajutorul justitiei pentru faptul ca ameninta progresismul sorosist al UE, o minoritate care isi spune ” proeuropeni”, cand toate popoarele Europei sunt europene, cu diferenta ca nu doresc autocratia sorosista a Comisiei Europei condusa de o persoana nealeasa, ci numita, Ursula von der Leyen.

Aceasta realitate este ascunsa de sorosistii din Romania. Retorica lor: intoarcerea spre Rusia, iesirea din aliantele euroatlantice, izolationismul, calea trecutului, extremismul, fascismul, retragerea investitorilor straini, toate aceste nenorociri or sa se abata asupra Romaniei daca curentul suveranist va castiga. Aceasta propaganda este cea mai infama manipulare si infricosare a populatiei prin care sorosistii vor sa castige.

Oare toti eroii si generatii intregi care s-au sacrificat pentru a apara suveranitatea natiunii romane, astazi sunt considerati relicve extremiste, pentru ca asa a decis sistemul globalist sorosist?

Suveranismul nu reprezinta toate aceste abjecte minciuni: intoarcerea spre Rusia, spre trecut si comunitarism( acesta il intalnim la englezi si francezi), izolare de restul lumii sau tentatie revansarda. Inseamna aspiratia unei Romanii suverane spre o Europa a natiunilor demne, intr-o colaborare armonioasa, libera si constructiva, nu supusa unei oligarhii tehnocrate sorosiste care sa decida viitorul unei jumatati de miliard de europeni.