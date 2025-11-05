Replica lui Rutte când a văzut tabloul cu Ciolacu

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns miercuri, 5 noiembrie, la București pentru prima sa vizită oficială în România după preluarea mandatului, la 1 octombrie 2024. Vizita are loc la câteva zile după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România, un subiect important în contextul securității regionale.

Programul oficial al lui Rutte a început la Palatul Cotroceni, unde a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. La ora 16:00, Rutte a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, discutând despre amenințările la adresa securității internaționale și despre măsurile de consolidare a apărării. Ulterior, la ora 17:00, a fost primit de președintele Senatului, Mircea Abrudean, iar la 17:45 a început întâlnirea cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

„Este fostul prim-ministru?”

Înainte de a intra în sala I. G. Duca, pentru a discuta cu Sorin Grideanu, Mark Rutte a văzut un panou cu mai multe fotografii și a întrebat ce reprezintă.

Sorin Grindeanu i-a răspuns că sunt foștii președinți ai Camerei Deputaților.

Dintre aceștia, Mark Rutte l-a recunoscut pe Marcel Ciolacu. „Este fostul prim-ministru?”, a întrebat secretarul general al NATO.