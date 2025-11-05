Replica lui Rutte când a văzut tabloul cu Ciolacu

Reacția șefului NATO, Mark Rutte, la vederea unui tablou cu Marcel Ciolacu la Palatul Parlamentului.

De Madalina Bahrim
Mark Rutte este în România, iar în aceste momente poartă o discuție cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului. O întâmplare inedită a avut loc însă înainte de a intra în sală.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns miercuri, 5 noiembrie, la București pentru prima sa vizită oficială în România după preluarea mandatului, la 1 octombrie 2024. Vizita are loc la câteva zile după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România, un subiect important în contextul securității regionale.

Programul oficial al lui Rutte a început la Palatul Cotroceni, unde a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. La ora 16:00, Rutte a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, discutând despre amenințările la adresa securității internaționale și despre măsurile de consolidare a apărării. Ulterior, la ora 17:00, a fost primit de președintele Senatului, Mircea Abrudean, iar la 17:45 a început întâlnirea cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

„Este fostul prim-ministru?”

Înainte de a intra în sala I. G. Duca, pentru a discuta cu Sorin Grideanu, Mark Rutte a văzut un panou cu mai multe fotografii și a întrebat ce reprezintă.

Sorin Grindeanu i-a răspuns că sunt foștii președinți ai Camerei Deputaților.

Dintre aceștia, Mark Rutte l-a recunoscut pe Marcel Ciolacu. „Este fostul prim-ministru?”, a întrebat secretarul general al NATO.

