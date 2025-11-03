Republica Moldova, premiantă printre candidatele la UE

Raportul prezentat în exclusivitate de M1 Moldova descrie situația Republicii Moldova printr-o analiză în 4 puncte: aspecte fundamentale, piața internă, competitivitate + creștere incluzivă și relații externe. Moldova a adoptat foi de parcurs privind administrația publică, funcționarea instituților democratice și statul de drept.

„Comisia Europeană constată că R. Moldova a progresat pe calea aderării cu o viteză accelerată și și-a aprofundat semnificativ cooperarea cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și parcursul său către UE.”, notează M1 Moldova. Rezultatul alegerilor parlamentare, dar și primul summit Moldova-UE sunt văzute drept o reconfirmare a traseului european al Republicii.

Republica Moldova a făcut progrese în controlul armelor, combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Comisia Europeană cere Moldovei să „abordeze cu prioritate” problema corupției din stat. Totodată, UE atrage atenția asupra stagnarea PIB-ului.

Măsuri de integrare de care a beneficiat Republica Moldova

„UE a angajat un pachet substanțial de sprijin în valoare de 1.9 miliarde EUR pentru perioada 2025 – 2027 prin intermediul Facilități dedicate pentru Reforme și Creștere pentru Republica Moldova care a fost adoptată în martie 2025.”, mai scrie în raport.

„R. Moldova, Ucraina și partenerii din Balcanii de Vest au beneficiat cu toții de integrarea treptată, anul 2025 fiind un an crucial în mai multe domenii. Integrarea treptată este un motor al alinierii la acquis-ul UE, cu rezultate deja vizibile în domeniile telecomunicațiilor (roaming), plăților, sectorului bancar și legislației privind combaterea spălării banilor (Zona unică de plăți în euro, SEPA), vămii, energiei și bunurilor industriale. Alte domenii de integrare treptată includ agricultura, serviciile de încredere, spațiul, asistența medicală, transporturile și apărarea.”, conform raportului Comisiei.

Raportul denumit Pachetul anual în chestiunea extinderii va fi prezentat marți de Comisie la Bruxelles. Acesta va preciza marile progrese făcute de Albania, care a deschis toate capitolele de negociere, dar și progresul sau regresul făcut de Serbia, Ucraina, Georgia, Muntenegru și Kosovo.