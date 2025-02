Reținerea huliganică a unui candidat

Lucrare demonstrativă, instrumentată, de praf în ochi pentru a-l putea scoate din scenă pe Călin Georgescu. Cei conectați și lipiți la putere și la statul paralel știau deja cîteva detalii.

„Eu ce știu din surse că în maxim o săptămână, 10 zile, vor apărea probe, filmări, înregistrări cu el și declarații ale unor oameni care au declarat că au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism. Acum să vedem dacă este și adevărat. Eu abia aștept să scăpăm de omul ăsta, pentru că noi am avut într-adevăr președinți necredincioși sau am avut președinți de alte religii, cum a fost Iohannis, dar noi n-am avut președinte demonizat, asta e mult mai grav. Încă mai am încredere în procurori și în instituțiile statului că nu vor lăsa un om ca ăsta să devină președinte” , zicea Gigi Becali, marți seara la o televiziune. Deja era în temă. Parcă aflase de o comandă. Parcă era și el în joc. Măcar candidat. Măcar figurant.

Miercuri, pe șest, adică pe surse, adică orchestrat, televiziunile au aflat că se va petrece un eveniment important. Patruzeci și șapte de percheziții au început de dimineață. Apoi Călin Georgescu a fost reținut în trafic. Pus la zid. Umilit. Băgat în sperieți. Invalid și luat pe sus. Cu orice preț pentru eliminarea lui din cursa electorală.

Cum? În trafic, ca Alina Bica, ca preotul Ciprian Mega, ca traficanții de droguri, ca urmăriții internațional, membrii bandelor criminale sau ca un ucigaș în serie.

De către cine? De un personaj mai îndoielnic decît reținutul. De procurorul Marius Iacob! Proverbial din cazul Elodia. Un executant fidel.

La al cui ordin? Oricum, venit de undeva mai de sus decît locul său de muncă. Și cu aprobare. Poate chiar din afară.

De ce?

În plină campanie electorală, pe seama celui mai votat candidat în încercarea anulată din 2024.

Cu ce acuză? Evident altele.

„ – Inițierea sau constituirea unui organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup

– Promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război precum și fapta de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste

ambele din art 3 și 5 din OUG 31/2002

– Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de organizații, art 6 din LG 157/2018” (conform G4Media)

Cînd? În ziua în care, șchiopătînd, chemînd lumea la o demonstrație, cînd venea de la o recuperare și își pregătea candidatura pentru a doua oară la președinția României.

Unde este președintele interimar al României, apărătorul statului de drept?

Asta înseamnă că sigur era la curent cu pregătirea operațiunii, dar s-a temut să nu-i fie pusă în cîrcă.

(text în curs de redactare)

Ora 17.00 Parchetul General a transmis un comunicat despre acuzaţii:

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în cursul zilei de astăzi, punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană fizică sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

– instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

– comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.

– fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațile de avere)

– iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

– promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

– iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.” (Parchetul General).

Completare ora 18.00 Se înțelege. Coaliția și statul paralel au formulat punctul lor de vedere. Candidatul Călin Georgescu este cercetat pentru că a încurcat socotelile și se bucură de susținere și mai are șanse să cîștige postul de președinte al României. Drept pentru care procurorul delegat să aplice măsuri îl cercetează pe Călin Georgescu și o bandă abia descoperită pentru comunicare de informații false (?), fals în declarații (la trei luni după ce milițienii și securiștii au dormit în posturi), inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, plus antisemitism (vedeți de ce și de cînd ne și îl acuză Alexandru Florian, frații Muraru în baza legii susținute de Crin Antonescu) și că el a vorbit despre calități (trăsături) ale mareșalului Ion Antonescu.

Dar cea mai periculoasă pentru sistem este însă următoarea:

– „Instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”.

Cum nu se poate mai limpede! Omul acesta, vorbind despre țară, patrie și popor și despre soluții pentru ieșirea din impas (bune sau rele, serioase sau comice) chiar voia să cîștige alegerile fără să cadă la pace cu Klaus Iohannis, cu Marcel Ciolacu, cu Cătălin Predoiu sau cu coana Ursula.