Roberta Anastase: Sunt convinsă că voi contribui la funcționarea BNR

Senatoarea PNL Roberta Anastase, care a primit marţi votul parlamentarilor din comisiile reunite de buget pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, s-a declarat convinsă că va contribui, cu experienţa sa politică dar şi în management, la funcţionarea acestei instituţii.

„Eu mă simt onorată de propunerea făcută de colegii mei de a face parte din Consiliul BNR, tocmai pe o poziţie neexecutivă şi sunt convinsă că voi contribui cu ideile, cu experienţa mea consolidată în management de-a lungul timpului la funcţionarea BNR. (…) Am fost şi europarlamentar, fac parte şi din Comisia de pregătire a aderării la OCDE. (…) Am fost preşedinte în exerciţiu al Adunării Parlamentare a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră, încă sunt preşedinte al Comisiei politice a acestei organizaţii. Pentru că am invocat comisia OCDE şi pregătirea aderării noastre la OCDE, aş invoca tocmai principiile propuse şi dezvoltate de această organizaţiei în ceea ce priveşte guvernarea întreprinderilor de stat care recomandă ca în conducerile în zona neexecutivă – aceea pentru care am aplicat şi eu astăzi – să fie cooptaţi oameni care au profesii diverse, experienţe diferite, astfel încât să vină să îmbunătăţească funcţionarea sau evoluţia unor instituţii”, a afirmat Roberta Anastase, la finalul audierilor din comisii.

Potrivit senatoarei, BNR este o instituţie cu o credibilitate extraordinară în rândul românilor, context în care a dorit să atragă atenţia asupra unei direcţii extrem de importante – cea a educaţiei financiare.

„Este un program, dacă vreţi, asumat de BNR, în parteneriat cu o serie întreagă de alte instituţii de stat, un program menit să crească nivelul de informare, de pregătire a diverselor grupuri sociale, pentru a creşte pregătirea acestora în domeniul financiar. Şi asta pentru că tot rapoartele OCDE, dar şi statisticile noastre arată sau dau nişte scoruri, îmi pare rău să o spun, dar la un nivel mult scăzut faţă de media europeană, chiar plasează România pe ultimele locuri în ceea ce priveşte educaţia financiară. Cred că e un obiectiv important, un rol social asumat de BNR şi, iată, o altă perspectivă decât aceea clasică a stabilităţii preţurilor. Acesta este un program în care mi-aş dori foarte mult să mă implic pentru că priveşte dintr-o altă perspectivă funcţionarea unei societăţi. Şi, dacă suntem conştienţi că o politică monetară, desigur şi politicile fiscale, politicile bugetare, au mai mult succes în momentul în care ele sunt susţinute, înţelese, de către cetăţeni, cred că am găsit cu toţii o cheie a înţelegerii şi a priorităţilor pe care trebuie să le avem”, a explicat senatoarea PNL.

Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat marţi un aviz favorabil pentru ca Mugur Isărescu să ocupe funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi guvernator al Băncii Naţionale a României. Cele două comisii au dat aviz favorabil şi pentru Leonardo Badea – prim-viceguvernator al BNR, Florin Georgescu – viceguvernator şi Cosmin Ştefan Marinescu – viceguvernator.

Pentru funcţia de membru în Consiliul de administraţie al BNR au primit aviz favorabil: Roberta Anastase, Balint Csaba, Alexandru Nazare, Aura Socol, Horia Neamţu, Cristian Popa.