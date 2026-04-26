„România este ferm alături de Statele Unite astăzi. Oribilul atac de la Cina Corespondenților de la Casa Albă este un atac nu doar asupra președintelui Trump și a echipei sale, ci asupra democrației însăși. Suntem ușurați că președintele, Prima Doamnă și toți cei prezenți sunt în siguranță. Acțiunea rapidă a ofițerilor de aplicare a legii reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre.

România, un aliat puternic al NATO și prieten al poporului american, își transmite întreaga solidaritate”, a declarat șeful statului.

Romania stands firmly with the United States today. The horrendous attack at the White House Correspondents’ Dinner is an assault not just on President Trump and his team, but on democracy itself. We are relieved that the President, First Lady and all present are safe. The swift… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 26, 2026

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost evacuați de urgență de la dineul corespondenților la Casa Albă, după ce s-au auzit șase focuri de armă. Invitații, jurnaliști și diplomați, au fost evacuați. Suspectul este un bărbat de 31 de ani care avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Incidentul a fost o experiență traumatizantă pentru Prima Doamnă, a mărturisit Donald Trump.

Incidentul armat a avut loc sâmbătă seară la hotelul Washington Hilton, care găzduia cina corespondenţilor de la Casa Albă.

Întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii Guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio. Poliţiştii au înconjurat zona, iar elicopterele au survolat centrul capitalei american.

Autorităţile l-au identificat pe suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, informează news.ro.

Suspectul, pe care Trump l-a descris ca fiind o „persoană bolnavă”, a fost arestat. Președintele american a publicat pe contul său de Truth Social o imagine cu suspectul, pe nume Cole Tomas.