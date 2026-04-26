„România este ferm alături de SUA”. Reacția lui Nicușor Dan după atacul din Washington

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost evacuați de urgență de la dineul corespondenților la Casa Albă, după ce s-au auzit șase focuri de armă.

De Redactia Cotidianul - redactor
FOTO Presidency

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj de solidaritate cu Statele Unite, după incidentul armat produs în apropierea hotelului Washington Hilton.

„România este ferm alături de Statele Unite astăzi. Oribilul atac de la Cina Corespondenților de la Casa Albă este un atac nu doar asupra președintelui Trump și a echipei sale, ci asupra democrației însăși. Suntem ușurați că președintele, Prima Doamnă și toți cei prezenți sunt în siguranță. Acțiunea rapidă a ofițerilor de aplicare a legii reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre.

România, un aliat puternic al NATO și prieten al poporului american, își transmite întreaga solidaritate”, a declarat șeful statului.

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost evacuați de urgență de la dineul corespondenților la Casa Albă, după ce s-au auzit șase focuri de armă. Invitații, jurnaliști și diplomați, au fost evacuați. Suspectul este un bărbat de 31 de ani care avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Incidentul a fost o experiență traumatizantă pentru Prima Doamnă, a mărturisit Donald Trump.

Citește și: VIDEO Focuri de armă la Casa Albă. Donald și Melania Trump au fost evacuați

Incidentul armat a avut loc sâmbătă seară la hotelul Washington Hilton, care găzduia cina corespondenţilor de la Casa Albă.

Întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii Guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio. Poliţiştii au înconjurat zona, iar elicopterele au survolat centrul capitalei american.

Autorităţile l-au identificat pe suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, informează news.ro.

Suspectul, pe care Trump l-a descris ca fiind o „persoană bolnavă”, a fost arestat. Președintele american a publicat pe contul său de Truth Social o imagine cu suspectul, pe nume Cole Tomas.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro