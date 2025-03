România, prima democrație post-electorală

”În decembrie 2024, Curtea Constituțională din România a anulat turul al doilea al alegerilor prezidențiale și a anulat rezultatele primului tur, acuzând (total teoretic) ”interferența rusă”.

Asta a dus la proteste masive în România. Primul tur a fost câștigat de politicianul de dreapta Călin Georgescu, după o campanie bazată pe social-media, iar sondajele arătau că Georgescu ar fi câștigat ușor turul al doilea.

După ce i s-a refuzat această victorie foarte probabilă, opoziția din România s-a adresat CEDO. CEDO a respins cazul, fără vreo audiere. Aparent, instanțele din România au avut dreptate să amâne sine die alegerile pe baza unor acuzații nedovedite, iar toți oamenii care au votat și care au vrut să voteze din nou se pot duce dracului”, scrie Kit Knightly, pentru Offguardian.

”Asta este CEDO, care ține lecții lumii despre drepturi și norme democratice.

Și se pare că toată lumea acceptă asta. Este o nebunie.

Imaginați-vă ce furie ar fi in presă dacă Putin sau Trump ar amâna brusc alegerile pe care ar urma să le piardă, pentru că ”nu ar urma să fie corecte”.

Călin Georgescu a fost reținut și susținătorii săi au ieșit în stradă, în vreme ce guvernul României este pus pe suprimarea ”teoriilor conspirației” și a altor ”informații eronate”.

Narațiunea anti-alegeri se dezvoltă tot mai mult și în afara României.

În Ucraina, desigur, nu au avut loc alegeri. Regimul a scos în afara legii anumite partide politice, biserici și canale de televiziune. În paralel, spălarea miliardelor de dolari, de lire sterline și de euro prin intermediul guvernului ucrainean, pentru a spori profitul producătorilor de arme, este considerată ”apărarea democrației”.

Luna trecuta, fostul comisar european Thierry Breton a remarcat că au trebui să anuleze deja alegerile din România și că ar putea face același lucru cu alegerile din Germania. Se pare însă că ”cei buni” au câștigat în Germania, motiv pentru care alegerile au fost corecte.

În Marea Britanie, nouă alegeri locale din țară au fost amânate cel puțin un an, din motive necunoscute.

Nu este vorba despre controlarea rezultatului, pentru că asta se poate face și prin fraudarea alegerilor. Alegerile sunt fraudate deseori. Nu are legătură nici cu controlul voturilor.

Este vorba despre controlul limbajului. Cuvintele sunt luate și rupte de definiția lor veche și demodata, sensurile lor sunt uneori inversate. Se induce ideea că democrația nu înseamnă neapărat alegeri și că, în anumite condiții, votul este chiar antidemocratic și anularea alegerilor este mai ”democratică”.

”Democratic” devine un adjectiv liber. Este ca ”un lucru drăguț”, ceva ce noi cei care sunt de partea noastră suntem cu adevărat, și toți răii din tabăra cealaltă nu sunt.

Noi avem ”democrație” și, indiferent câte alegeri anulăm, câte partide politice interzicem, câte biserici scoatem în afara legii, câți jurnaliști arestăm sau câte ziare cenzuram, noi tot avem o democrație. Pentru că acum democrația înseamnă exact ce vrem noi să însemne.

Cu ani în urmă am scris o cronică la un documentar prost despre Rusia. La un moment dat, documentarul spunea că organizarea alegerilor nu implică neapărat faptul că trăiești într-o democrație. Am scris atunci că, pe această logică, poți să spui că poți fi o democrație chiar dacă nu organizezi alegeri. Atunci glumeam. Acum îmi dau seama că nu trebuia s-o fac”.