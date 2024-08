Romgaz pleacă de la Bursa din Londra

Romgaz vrea să se delisteze de la Bursa din Londra, după 11 ani de tranzacționare, se arată într-o comunicare remisă Bursei de Valori București.

Nu este precizat motivul acestei decizii. Acționarii Romgaz sunt convocați pe 11 septembrie pentru aprobarea delistarii certificatelor globale de depozit (“GDR-uri”) emise de The Bank of New York Mellon (“BNYM”), admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autoritatii de Conduita Financiara a Regatului Unit si admise la tranzactionare pe piata principala pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra, fiecare GDR reprezentand 1 actiune suport emisa de S.N.G.N. Romgaz.

Același lucru l-a făcut recent și Petrom.

De asemenea, pe ordinea de zi este și acordul privind modificarea Statutului Romgaz Black Sea Limited, subsidiara Romgaz care se ocupă, alături de Petrom, de extragerea gazului din Marea Neagră.

Totodată, acționarii SNG vor discuta acordul privind majorarea de capital social al S.C. Depomures S.A., cu suma de 45 milioane lei lei, aport in numerar, prin emisiunea unui numar de 4, 5 milioane actiuni nominative noi, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare actiune, pretul de emisiune fiind de 10 lei/actiune.