Rusia acuză Moldova de fapte rele

Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev, acuză viceministrul rus de externe Mihail Galuzin. Într-o declarație dată publicității de TASS și citată de News.ro, se mai precizează:

„Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025-2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei într-o bază de aprovizionare pentru regimul criminal de la Kiev”, a spus diplomatul de rang înalt.

„Acesta este obiectivul pe care sponsorii occidentali ai conducerii moldoveneşti îl urmăresc activ sub masca integrării europene”, a subliniat Galuzin.

El a mai spus că orientarea antirusă a strategiei este evidentă, dar și că:

„An după an, livrările de arme ale NATO către ţară cresc. Militarii moldoveni participă regulat la exerciţii multinaţionale cu ţările alianţei, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia”, a acuzat diplomatul.

„Numai în 2024 au avut loc peste 30 de astfel de exerciţii. Cu sprijinul NATO, în Moldova se implementează 18 proiecte pe termen lung. Nu este o coincidenţă faptul că un element-cheie al noii strategii militare este prevederea conform căreia instruirea militară a militarilor moldoveni se va desfăşura «în conformitate cu standardele NATO»”, a concluzionat Galuzin.