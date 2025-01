S-a stins actriţa care i-a luat locul lui Vivien Leigh

Este din nou doliu în lumea filmului. Actriţa legendară Joan Plowright, văduva actorului Laurence Olivier, a murit.

„Cu mare tristeţe familia lui Dame Joan Plowright, Lady Olivier, vă informează că ea a murit liniştit la 16 ianuarie 2025 înconjurată de familia ei la Denville Hall la vârsta de 95 de ani”, se arată în mesajul familiei. „Ea s-a bucurat de o carieră lungă şi ilustră în teatru, film şi televiziune pe parcursul a şapte decenii, până când problemele de vedere au făcut-o să se retragă. Şi-a preţuit ultimii 10 ani în Sussex cu vizite constante din partea prietenilor şi a familiei, pline de multe râsete şi amintiri plăcute. Familia îi este profund recunoscătoare lui Jean Wilson şi tuturor celor implicaţi în îngrijirea ei personală de-a lungul multor ani”.

Vedeta a devenit cunoscută în special datorită rolurilor din producțiile din 1992 ‘Stalin’ și ‘Enchanted April’, pentru care a fost premiată cu câte un Glob de Aur. De asemenea, rolul din ‘Enchanted April’ i-a adus o nominalizare la Oscar.

Plowright a jucat, de asemenea, în ‘Love You To Death’ cu River Phoenix, și a fost o vedetă a West End-ului și a Broadway-ului înainte de succesul său cinematografic internațional.

Actrița a primit titlul de Dame Commander a Ordinului Imperiului Britanic (DBE) în 2004.

În 1961, Plowright s-a căsătorit cu Laurence Olivier, după o mediatizarea relaţiei lor şi încheierea căsătoriei lui cu celebra Vivien Leigh.

Nunta lui Plowright cu Laurence Olivier, în 1961, a constituit senzația anului, iar căsnicia lor a fost una de durată, până la moartea marelui actor în 2007, la vârsta de 86 de ani.

