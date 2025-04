S-a stins din viață o actriță celebră

Este din nou doliu în lumea artistică. Nora Aunor, considerată de mulți filipinezi cea mai mare actriță și cântăreață a țării, a murit la vârsta de 71 de ani, au anunțat joi Guvernul și familia ei, conform AFP. ”Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Norei Aunor, iubita noastră mamă, celebră actriță de televiziune și film”, a transmis joi fiica ei adoptivă, Lotlot de Leon, pe pagina de Instagram a vedetei.

Actrița a murit miercuri. Cauza morții nu a fost dezvăluită.

Nora Aunor, care și-a petrecut copilăria vânzând gustări pe stradă, a fost proclamată în 2022 ”Artist național ale artelor cinematografice și audiovizuale” și va fi onorată prin funeralii de stat.

Mică de statură și cu pielea mai închisă la culoare, Nora Aunor contrasta cu femeile cu aspect occidental care dominau cinematografia locală la acea vreme.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos a descris-o joi drept un ”cadou pentru națiunea filipineză”.

”De-a lungul carierei sale splendide, de peste 50 de ani, a fost o actriță, cântăreață și producătoare de film remarcabilă”, a adăugat Marcos.

Rest in peace to the legend, Nora Aunor. pic.twitter.com/ipqJylXOGF

Unconventional movie star

NORA AUNOR 🎥 died tonight

~ we are losing all the giants of the Philippine movie industry pic.twitter.com/16lFbsv8oj

— Salvatore (@SalvatoreManila) April 16, 2025