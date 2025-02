S-a stins din viață o cântăreață îndrăgită

Este doliu în lumea artistică. Interpreta de muzică populară Mariana Edulescu a murit marți. Artista a fost măcinată de probleme de sănătate grave.

Avea 67 de ani.

Locuia la Constanța și a avut o carieră remarcabilă, cu un repertoriu de peste 70 de cântece, transmite Radio România Constanța.

„În gara de la Focșani”, prima melodie de pe albumul „Am visat aseară dorul” (1998), spune povestea zilei în care și-a cunoscut viitorul partener de viață. Mariana Edulescu avea o fiică și un nepot stabiliți la Londra.

„Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești din viața mea, atunci când am râs sau am plâns, așa cum, de altfel, orice om are un destin, o poveste, dar nu toată lumea le transpune în cântec, facem asta doar noi, artiștii”, declara Mariana Edulescu, într-un interviu la Radio Constanța.