Să nu ne lase cu datorii! Plecarea Lukoil sperie Guvernul

Ministerul Economiei este îngrijorat de datoriile Lukoil la statul român, în contextul sancțiunilor impuse companiei de SUA.

De Madalina Bahrim
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a subliniat luni că autoritățile române sunt îngrijorate de impactul sancțiunilor americane asupra Lukoil, în special în ceea ce privește producția din România și posibilele datorii ale companiei, avertizând că statul trebuie să asigure continuitatea activității pentru a preveni pagubele.

România, prinsă la mijloc?

Într-o declarație făcută la o televiziune, ministrul a subliniat preocuparea autorităților române cu privire la zona de producție existentă în țară și la eventualele efecte ale sancțiunilor asupra acesteia. „Suntem preocupați de ce se va întâmpla cu activitatea de producție a Lukoil pe teritoriul României, mai ales că există datorii semnificative ale companiei care, în cazul în care aceasta părăsește țara, ar putea lăsa statul român cu o pagubă”, a explicat Miruță.

Potrivit ministrului, decizia SUA de a aplica sancțiuni companiei Lukoil, precum și altor filiale ale acesteia, nu este legată direct de deciziile Guvernului României. Totuși, efectele acestor sancțiuni, care includ înghețarea activelor Lukoil și interzicerea oricăror afaceri cu companii americane, ar putea avea repercusiuni asupra sectorului energetic din România.

Miruță a adăugat că Ministerul de Finanțe este deja implicat în găsirea celor mai bune soluții pentru a proteja interesele economice ale României, în special în ceea ce privește datoriile acumulate de Lukoil. „Ministerul de Finanțe analizează cu mare atenție situația și va adopta măsurile necesare pentru a securiza activitatea de producție și a proteja statul român de eventuale pierderi economice”, a mai spus oficialul.

  1. Dar editat de Miruță nu a auzit de sechestru? LUKOIL are, parcă, o rafinărie și un lanț de benzinării…

    1. Cine „nu se pricepe” vorbeste. In Romania… In loc sa se bucure, ipochimenu, ca ramane cu „Closca care face oua de aur”… Avem ce am votat…

