”Să ancheteze” ce a zis Lasconi legat de SRI

Candidata Elena Lasconi a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că s-au făcut presiuni asupra sa, între cele două tururi de scrutin de anul trecut, să fie de acord ca, dacă va ajunge preşedinte al României, să numească ”un anume şef la SRI”.

Ea a precizat că discuţia a avut-o cu lideri ai partidelor aflate la guvernare şi că a refuzat să accepte acest plan.

”Sunt multe presiuni care s-au făcut la adresa mea, despre multe o să vorbesc mai încolo. Am luat o decizie importantă, a fost o decizie de preşedinte când nu eram preşedinte. Faptul că azi nu sunt preşedinte mi se datorează faptului că am coloană vertebrală şi am caracter. Am avut o discuţie cu liderii partidelor la guvernare, dar nu voi da nume, ca să pun un anumit om şef la SRI. Şi am refuzat. Eu nu tranzacţionez. Mie nu îmi trimite nimeni… Era după primul tur şi să fac o promisiune”, a spus Elena Lasconi.

Mesajul lui Lasconi a starnit discutii pe internet.

Ce a scris un internaut din Craiova

”Deci Elena Lăsconi a spus cu subiect și predicat că după turul 1 i-a fost cerut de către un grup ca, dacă vrea ca procesul electoral să continue, atunci să accepte ca, atunci când va fi investită, să numească o anume persoană ca director al SRI. Ea nu a acceptat, deci alegerile au fost anulate.

Adică alegerile s-au anulat fiindcă ea nu s-a angajat ca SRI să ajungă condus de X, persoana respectivă.

Probabil Georgescu nici atât nu ar fi acceptat, deci iată motivul anulării, mobilul crimei și făptuitorul.

Deci cam SRI ar fi dat o lovitură de stat pe motiv că risca să primească o conducere necontrolată strict.