Șansa unui tricolor de la U21. Poate veni la naționala mare pentru că Lucescu vorbește franceză!

Mircea Lucescu este foarte preocupat să facă o serioasă transfuzie de aer juvenil la naționala mare, care are o medie de vârstă cam ridicată. În toamnă pentru tricolori va fi momentul adevărului, meciul de la București cu Austria și cel de la Sarajevo, cu Bosnia și Herțegovina urmând a decide dacă mergem direct la CM 2026 sau stăm la mâna unui baraj foarte periculos.

Il Luce a fost prezent atât la turneul final al Euro U21 în Slovacia cât și la cele de la Euro U19, care s-au jucat la București, mai mulți jucători intrând în vederile sale. Pentru cei de la U21 s-a sfătuit mult cu fostul său elev Daniel Pancu, acesta întocmindu-i și niște fișe personalizate la solicitarea acestuia.

Pe listă se regăsec nume care deja au apărut și la naționala mare, precum Louis Munteanu și Matei Ilie de la CFR Cluj, Umit Akdag, care însă pare mai dispus să joace pentru Turcia la nivel de seniori și Andrei Borza. Însă, selecționerul care va împlini opt decenii de existență i-a cerut referințe inclusiv a fundașului freapta Tony Strată de la Ajaccio, Ligue 2.

Deși aici lucrurile par clare prin prezența lui Andrei Rațiu Lucescu vrea să îl coopteze la naționala mare și pe Strată, care a avut evoluții bune la U21.Daniel Pancu i-a explicat că, spre deosebire de el, care l-a folosit pe Rareș Ilie pe post de translator, Il Luce va avea șansa să se înțeleagă direct cu jucătorul, care nu știe o boabă românește, vorbind doar franceza (nici engleză nu știe).

Daniel Pancu a explicat situația lui Tony Strată pentru ProSport:

Da, este adevărat. Am vorbit cu nea Mircea Lucescu despre Strata, dar să știți că nea Mircea m-a întrebat și de alții, nu doar de Strata. Eu consider că Strata poate să facă saltul în lotul naționalei mari. Are o disponibilitate incredibilă la efort.

Este un tip arțăgos, se lasă depășit cu mare greutate, și e bine că este dispus la mult efort pe teren. Însă, ar avea și vreo două probleme din punctul meu de vedere, dar ambele se pot rezolva în perioada următoare. Prima, el nu vorbește deloc românește. Nu vorbește deloc nici engleză. Vorbește doar franceză, dar va avea un avantaj deEu am avut noroc la lot că l-am avut pe Rareș Ilie, cel care mi-a tradus în franceză indicațiile pentru Strata.

Poate că, dacă o să vină mai constant la lotul echipei mari, o să înceapă pe viitor să prindă și el câteva cuvinte foarte importante pentru a putea să înțeleagă în limba română și unele lucruri de ordin tactic, nu doar în limba franceză. 2. Să știți că el ar avea și o tehnică destul de ok pentru acest nivel pe plan ofensiv, dar din păcate în opinia mea el are un dezavantaj că joacă în Liga 2 din Franța, pe la o echipă din partea a doua a clasamentului, (n.red. Ajaccio) iar lucrul ăsta îl cam trage în jos cu îmbunătățirea tehnicii sale și pe partea ofensivă.

Dar atât problemele cu vorbitul în limba română, cât și cea legat de îmbunătățirea tehnicii pe partea ofensivă se pot rezolva în următoarele luni”, a spus Pancu. Părinții lui Tony Strata sunt originari din județul Sălaj, au plecat în Franța, iar el s-a născut în Marseille.oarece e bine pentru el că nea Mircea vorbește foarte bine franceza.