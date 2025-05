Sărbătoare pentru ”democrația militantă” și cartelul presei mainstream

”Pentru început, stăpânii autoritari occidentali au anulat alegerile din România pentru că scrutinul nu l-a favorizat pe candidatul pe care îl susțineau. Apoi, sondajele au arătat că acesta ar fi câștigat alegerile repetate, motiv pentru care l-au scos din cursă. Acum, candidatul lor marionetă a câștigat, iar ei spun că ”democrația” a ”triumfat”, scrie Glenn Greenwald, care citează postarea pe platforma X făcuta de Michael McFaul, ambasador al SUA in Rusia vreme de doi ani, în cea de a doua administrație Obama: ”O victorie mare pentru democrație. Mulțumim, români”.

Glenn Greenwald mai scrie că guvernul Franței a cerut platformei Telegram să cenzureze vocile care îl susțin pe candidatul George Simion, cel pe care „autocrații UE nu-l vor câștigător”. Cofondatorul platformei Telegram, Pavel Durov, a scris, duminică: ”Un guvern vest-european a abordat Telegram și ne-a cerut să nu mai facem loc vocilor conservatoare din Romania, înaintea alegerilor prezidențiale de azi. Am refuzat categoric. Telegram nu va restrânge libertatea utilizatorilor din Romania și nu va bloca canalele politicienilor. Nu poți apăra democrația distrugând democrația. Nu poți lupta împotriva „interferențelor în alegeri” recurgând la interferență în alegeri. Fie ai libertate de exprimare și alegeri corecte, fie nu ai. Românii merită și una, și alta”, a scris Durov.

”Regina Protecției Democrației” exultă după alegerile din România

Anne Applepaum, ”regina neoconservatoare a Protecției Democrației”, exultă după rezultatul din Romania, scrie Greenwald. Asta mai îndulcește pilula amara a rezultatului slab scos în Polonia de candidatul liberal pro-european, primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski. În locul său putea candida chiar soțul lui Applebaum, ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski. Turul al doilea se anunță foarte disputat, candidații de pe locurile trei și patru fiind mult mai apropiați ideologic de conservatorul Karol Nawrocki, clasat pe locul al doilea, la doar un procent distanță de Trzaskowski.

”A câștigat candidatul căruia îi pasă cu adevărat de securitatea și prosperitatea României. Acum, extrema dreaptă încearcă să construiască o realitate paralelă și să conteste rezultatele”, a scris Applebaum, imediat după anunțarea exit-poll-urilor în România.

The Guardian, Foreign Policy: ”Matematicianul” îl învinge pe ”huligan”, salvează România de ”dezastru”

România avea de ales între ”un matematician” și un ”huligan”, scria The Guardian, în ajunul alegerilor. ”O mișcare de protest întreținută de Rusia duce la ascensiunea unui populist în stilul MAGA în România”, scria The Washington Post. În cazul în care va câștiga George Simion, ”România este pe cale să experimenteze un dezastru”, scria The New York Times. ”Extrema dreaptă din România este mai extremistă decât credeți”, scria Foreign Policy”. Iar CNN vorbea despre Simion ca despre un ”populist care curtează mișcarea MAGA”.

The Times: Ușurare după ce eurocratii au scăpat de un candidat apropiat de Trump

”UE celebrează înfrângerea extremei dreapta la alegerile prezidențiale din România”, după victoria ”neașteptată” a unui candidat de centru, scrie The Times. Victoria primarului Bucureștiului este ”o ușurare pentru responsabilii UE, care fuseseră îngrijorați de atacurile lui Simion împotriva Bruxellesului, de amenințarea cu încheierea ajutorului pentru Ucraina, de declarațiile despre anexarea Republicii Moldova și de sprijinul pe care Simion îl avea din partea apropiaților președintelui Donald Trump”, scrie The Times.

Liderii UE l-au felicitat pe noul președinte al României. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, vede în alegerea sa ”un semnal puternic de angajament din partea românilor pentru proiectul european”, după cum scrie publicația portugheză Publico. ”Poporul român a votat în masă”, scrie președinta CE Ursula von der Leyen în mesajul ei de felicitare. ”A ales promisiunea unei Românii deschise și prospere, într-o Europă puternică”.

UE și Ucraina câștigă în Romania

”Victoria lui Nicușor Dan ar trebui să liniștească anumite temeri ale clasei politice europene. Însă ea riscă să inflameze tabăra naționalistă din România și pe susținătorii ei din străinătate și să alimenteze acuzațiile potrivit cărora sistemul a recurs la fraudă”, scrie The New York Times.

”După numărătoarea tensionata a voturilor de duminică seara”, Nicușor Dan, ”un independent și susținător fervent al UE si NATO, l-a învins pe candidatul de extremă dreapta George Simion, care a câștigat primul tur, de pe 4 mai”, scrie Deutsche Welle.

”Matematicianul a trebuit să aștepte câteva minute după miezul nopții pentru a fi absolut sigur că cifrele sunt de partea și s-a alăturat susținătorilor săi din parcul de vizavi de Primăria Bucureștiului”, scrie BBC. ”Erau descătușați, strigându-i numele. A fost un moment excepțional pentru președintele ales și pentru susținători, după luni de tensiuni politice”, mai scrie BBC.

La finalul unei campanii tensionate, seara se anunța agitată, George Simion anunțând că ”refuză să-și recunoască înfrângerea”, la capătul unui ”thriller politic fără precedent, care a absorbit și polarizat țara”, scrie Euronews. În cele din urmă, Simion ”a cedat, felicitându-l pe Nicușor Dan pentru victoria sa”. ”Este un sentiment amar, însă aceste alegeri nu sunt decât începutul”, a promis Simion.

In discursul victoriei, candidatul independent, ”care a făcut campanie promițând schimbarea” și s-a angajat să ”reconstruiască țara”, a ținut să ”recunoască frustrările susținătorilor lui Simion”, spunând ca ei vor rămâne nemulțumiți ”câtă vreme statul nu va lucra pentru cetățenii săi”, mai scrie Deutsche Welle.

”Este cel mai important rezultat din perioada democratică a țării, pentru că el va hotărî viitorul geopolitic” al României, scrie cotidianul spaniol de stânga El Pais. Este un rezultat care ”confirmă că România este pe calea care a adus-o în UE”.

”Nicușor Dan este un apărător fervent al prezenței României în NATO și s-a angajat să continue să ofere ajutor Ucrainei, ajutor pe care îl consideră esențial pentru securitatea României, în fața amenințării ruse”, scrie CNN. ”El a promis și să lupte împotriva corupției”.