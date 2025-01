Scandal în PNL. Silviu Mănăstire îl atacă pe Ilie Bolojan

Fostul secretar general adjunct al PNL în perioada Nicolae Ciucă, Silviu Mănăstire, a lansat miercuri un atac la adresa lui Ilie Bolojan, actualul lider al liberalilor. În replică, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, spune că probabil Silviu Mănăstire este preocupat de auditul cerut de Bolojan în partid.

”Nea, Ilie, notorietatea ta este la sub 20 la sută, cota ta de încredere este la sub 10 la sută. Fă și tu un sondaj pentru intenția de vot, să te prinzi și tu cum stai de fapt …

Faptul ca mergi la televiziuni cu 0,1 audiență spune cat de duce capul. Apropo, sunt buni banii pe care îi

împingi la gaz media4coldea?!

Da, Iohannis este după 10 ani terminat politic. Dar a „produs” în ultimii 10 ani peste 5 milioane de voturi în fiecare dintre cele două runde de alegeri prezidențiale. Și a tinut PNL la guvernare 5 ani. Mii de lepre și-au făcut cariere și averi de pe urma sasului. Tu ești în continuare beneficiarul epocii Iohannis. Ai încasat miliarde la Bihor in epoca ăstuia pe care îl înjuri. Și n-ai avut timp de 10 ani curaj să îi suflii în ciorbă.

Tu crezi ca liberalii au uitat ca ai fost prim – vicepreședintele lui Orban? Sutele alea de milioane de euro încasate de frații Micula, știi ceva de ei?!

Ce zice Predoiu, care a făcut 11 la sută în 2016 la Capitala, când tu erai șeful de campanie și ai fugit la Oradea, să-ți salvezi fundul cu PSD? Frumoasă trădarea? Când o faci cu Ciucă, nu când o faci împotriva PNL în beneficiul tău!

Un WC moral …

Doar nu crezi ca daca Iohannis nu-l nominaliza pe Ciolacu premier tu ai mai fi ajuns șeful Senatului?!

Sincer, tu cat ai face dacă ai candida mâine la președinția țării? Vrei încredere și sondaje? S-ar putea să ți le iei în freză !

PS: Nea, Ilie, faptul ca ești sclavul lui Coldea nu mai impresionează pe nimeni…

PS1: Când o sa afle poporul PNL toate mizeriile pe care le-ai făcut ca sa preiei poziția de președinte interimar a partidului te vei întoarce la Vadu’ Crișului. Iar Țiplea, care ti-a plătit campaniile electorale din 2008 și după, ți-ar ține lumânarea … sau frații Micula. Alege tu.

PS2: Nea, Ilie, puțină decență în mizeria asta numită politică nu strică. E o cale bună pentru un fricos și vânzător ca tine. Vezi ca îți vine nucleara în chelie! Beni Rus de la Selina încă trăiește…”, a scris Mănăstire pe pagina sa de Facebook.

Florin Birta, primarul din Oradea: Probabil domnul Mănăstire este preocupat de auditul cerut de actualul preşedinte al PNL!

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a venit cu o replică pentru Silviu Mănăstire, pe Facebook, arătând că cei din Oradea ştiau că Ilie Bolojan pleacă în Bucureşti hotărât să impună clasei politice din Capitală o agendă care să ţină cont cu adevărat de interesele reale ale românilor, o agendă care atacă cu adevărat problemele unui sistem politico-administrativ construit mai degrabă să se autoprotejeze, bine hrănit din bani publici, însă prea puţin interesat de rănile adânci ale societăţii româneşti.

”PE CINE ȘI DE CE DERANJEAZĂ ILIE BOLOJAN

Noi, cei din Oradea, știam că Ilie Bolojan pleacă în București hotărât să impună clasei politice din Capitală o agendă care să țină cont cu adevărat de interesele reale ale românilor. O agendă care atacă cu adevărat problemele unui sistem politico-administrativ construit mai degrabă să se autoprotejeze, bine hrănit din bani publici, însă prea puțin interesat de rănile adânci ale societății românești.

Ca președinte al Senatului României, era normal ca Ilie Bolojan să înceapă cu reforma modului de lucru din Parlament, o instituție care demult trebuia restructurată. În acest context, nu sunt de mirare unele atitudini frustrate, vădit tendențioase, venite din zona altor partide politice.

Acum vedem cum curățenia pe care Ilie Bolojan a început-o și în PNL începe să deranjeze.

Atacurile la adresa domnului Bolojan din partea domnului Silviu Mănăstire nu mă pot lăsa fără o reacție în numele bunului simț pe care îl aclamăm mereu. Există o infuzie de răutate și prostie în spațiul public românesc și cât timp stăm doar și privim fără să reacționăm devenim părtașii prostiei și răutății. Domnul Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL. Beneficiar și „strateg” al fostei echipe de campanie a PNL care nu i-a putut convinge pe români că lucrează în slujba țării, își caută acum motive doar pentru a lovi tocmai în omul care a facut ca Partidul Național Liberal să nu devină o epavă, ci să revină acolo unde istoria și tradiția i-o cere: adică în topul preferințelor românilor.

Probabil domnul Mănăstire este preocupat de auditul cerut de actualul președinte al PNL.

În același timp, sunt conștient că nimeni nu este fără greșeală. Nimeni nu este întruchiparea perfecțiunii. Nici domnul Bolojan, nici eu personal, nici președintele României, nici domnul Mănăstire sau alți ortaci de-ai dânsului. Cu toate acestea, așa cum pomul se cunoaște după rod, tot așa, și calitatea omului se cunoaște după ce lasă în urma lui.

Pentru toți liberalii din această țară și nu numai, Ilie Bolojan este un exemplu. Pentru toți bihorenii, este un reper. Ilie Bolojan de azi este același om hotărât, cu idei clare, aplicate, patriot și foarte bun administrator. Sunt convins că mai devreme sau mai târziu românii vor ști să facă diferența între neghină și grâu.

O întrebare retorică: oare cui folosește toxicitatea luptelor sterile și meschine din PNL și din societatea românească în general? Mereu au fost oportuniști, oameni care au sustras atenția publicului de la problemele reale ale țării, deturnând-o pentru interese și frici personale. Rezistența la reforme nu este un fenomen nou. Dar nu e cale de întors. De această dată avem nevoie urgentă de ele și de oameni 100% hotărâți, care să le pună cu adevărat în practică.

Mulți spuneau că e nevoie de unul ca Bolojan în capitală, acum îl au. Știu că așteptările sunt mari, dar să nu ne mințim singuri: mărăcinile pline de spini împiedică iarba bună să crească. Așa că dați-i timp și lăsați-l să își facă treaba așa cum știe mai bine. Judecați-l mai târziu, după roadele muncii sale, așa cum ar trebui sa fim cu toții judecați”, a scris primarul.

