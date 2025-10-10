Scandal la Bruxelles pentru că serviciile maghiare își fac treaba

Comisia Europeană a votat pentru anchetarea acuzațiile potrivit cărora Ungaria ar fi spionat oficiali și instituții europene. Decizia, anunțată de un purtător de cuvânt al Comisiei, a fost luată în urma unei investigații jurnalistice, publicată în decembrie 2024, la care au colaborat ziariștii germani de la Der Spiegel, un cotidian belgian și un grup de ziariști independenți unguri.

Presa apropiată guvernului Orban susține că investigația la care au lucrat publicația maghiară direct 36 și suratele ei europene nu face decât să acuze că serviciul maghiar de spionaj își face treaba, exact așa cum stabilește legea. Misiunea serviciului de informații este să detecteze intențiile și acțiunile străine care pot amenința securitatea țării și sitiuația economică a Ungariei. Or, spun susținătorii lui Viktor Orban, investigațiile făcute de OLAF în Ungaria în perioada respectivă (investigații bazate de multe ori pe articole ale presei de opoziție din Ungaria despre licitații câștigate de ginerele premierului Orban) au dus la recomandarea înghețării a unor fonduri europene de 13 miliarde de euro. În această lumină, acțiunile la Bruxelles ale spionajului maghiar sunt cât se poate de legitime.

Până la urmă, totul se reduce la întrebarea pe cine apăra serviciul secret al Ungariei: apără ”dinastia Orban” (după titlul unui documentar publicat de direct36) sau interesele Ungariei? Presa apropiată guvernului susține că Ungaria este supusa presiunilor și șantajului din partea UE pentru poziția sa fermă în privința ideologiei LGBT, a imigrației, războiului din Ucraina, protecției copiilor. Susținătorii guvernului atrag atenția că site-ul direct36 a fost finanțat de fundațiile patronate de George Soros și că lucrează cu jurnaliști de investigație din Rețeaua pentru Crimă Organizată și Corupție, finanțată în mare parte de USAID, agenție practic desființată de actuala administrație Trump. Pe de altă parte, opoziția acuză că premierul Orban a creat o oligarhie care fraudează și îl ajută să se mențină la putere.

Un articol publicat în ziarul belgian De Tijd a dezvăluit că serviciul de informații maghiar folosește de ani de zile o rețea secretă de spionaj în cadrul instituțiilor Uniunii Europene de la Bruxelles. Este rezultatul a luni de investigații desfășurate de De Tijd, împreună cu Direkt36, un centru non-profit de jurnalism de investigație din Ungaria; Paper Trail Media, din Germania; Der Spiegel și Der Standard, din Austria. Articolul se bazează pe o serie de surse, inclusiv persoane din interiorul serviciului de informații maghiar și al reprezentanței permanente, precum și oficiali UE care au avut de-a face cu presupușii spioni.

Investigația a pornit de la un maghiar care lucrează pentru Comisia Europeană, rămas anonim. Acesta se întâlnea cu un compatriot, identificat doar ca „V”, la fiecare trei sau șase luni. V. era diplomat la reprezentanța permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană, unde lucra oficial la dosare economice și financiare. Întâlnirile, de obicei într-un parc din Bruxelles, au avut loc între 2015 și 2017. Au continuat până când V. i-a prezentat funcționarului public un document oficial pe care acesta trebuia să îl semneze: În timp ce lucra încă pentru Comisie, urma să înceapă să lucreze ca „agent secret” pentru serviciul de informații maghiar, Informacios Hivatal (IH). Acest lucru putea fi făcut în schimbul unei plăți. Funcționarul Comisiei a refuzat oferta. Nu numai că nu i-a plăcut modul în care serviciul de informații a vrut să-l recruteze, cu un document semnat, dar nu i-a plăcut nici faptul că, în opinia sa, acest lucru nu era în interesul Ungariei, ci mai degrabă în interesul „unei clici de putere, sau chiar al unei singure persoane”, referindu-se la premierul ungar Viktor Orban.

Investigatia publicatiilor europene noteaza ca acesta este un modus operandi ce aminteste de cel al Rusiei sau Chinei. Actualul comisar european din partea Ungariei, responsabil pentru Sănătate, Oliver Varhelyi, conducea Reprezentanța Permanentă a Ungariei la UE pe vremea când V. lucra ca diplomat la Bruxelles. Sursele au susținut că nu au nicio îndoială că Varhelyi, în această calitate, știa că în corpul său diplomatic erau prezenți ofițeri de informații sub acoperire. Potrivit unei surse din interior, Varhelyi a prezentat serviciului de informații maghiar informații despre afacerile UE. Ziariștii susțin că sub conducerea sa la reprezentanța UE, din 2015 până la sfârșitul anului 2019, practicile diplomaților spion maghiari la Bruxelles au devenit mai agresive.