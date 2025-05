Scandalul ”Pfizergate”: Lovitură pentru Ursula von der Leyen

Tribunalul General al Uniunii Europene de la Luxemburg a anulat miercuri decizia Comisiei Europene de a respinge cererea cotidianului american The New York Times de a avea acces la mesajele text schimbate între președinta executivului european, Ursula von der Leyen, și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, referitor la achiziționarea de vaccinuri anti-COVID-19 în valoare de miliarde de euro.

The New York Times a afirmat că mesajele schimbate între cei doi în intervalul 1 ianuarie 2021 – 11 mai 2022, în perioada de vârf a pandemiei, ar putea oferi informații despre acordurile privind achiziționarea de vaccinuri în valoare de miliarde de euro.

Comisia Europeană a respins cererea ziarului american afirmând că von der Leyen nu a păstrat mesajele. Acest răspuns a determinat procesul intentat de ziar împotriva executivului UE, pe fondul speculațiilor că mesajele au fost șterse.

Cazul este T-36/23 – Stevi și The New York Times împotriva Comisiei, iar acțiunea în justiție a fost intentată de ziar și corespondent sa la Bruxelles, Matina Stevi-Gridneff, care au acuzat o încălcare a regulilor de transparență după ce Comisia Europeană a refuzat să predea mesajele text solicitate, potrivit dpa.

Într-un comunicat de presă al CJUE, Tribunalul amintește că regulamentul privind accesul la documente urmărește să confere cel mai mare efect posibil dreptului de acces public la documentele deținute de instituțiile europene. Astfel, în principiu, publicul ar trebui să aibă acces la toate documentele instituțiilor. Totuși, atunci când o instituție afirmă, ca răspuns la o cerere de acces, că un document nu există, este prezumată inexistența acestui document. Această prezumție poate fi însă răsturnată pe baza unor elemente pertinente și concordante, prezentate de solicitanții de acces. În cazul de față, Tribunalul observă că răspunsurile Comisiei cu privire la mesajele text solicitate pe tot parcursul procedurii se întemeiază fie pe ipoteze, fie pe informații oscilante sau imprecise. În schimb, Stevi și The New York Times au prezentat elemente pertinente și concordante, ce descriu existența unor discuții, în special sub forma unor mesaje text.

În primăvara anului 2021, Comisia Europeană, în numele celor 27 de state membre ale UE, a încheiat un contract pentru până la 1,8 miliarde de doze de vaccin în valoare de până la 35 de miliarde de euro, dacă acesta era executat în întregime, amintește dpa.

Modul în care Comisia Europeană a gestionat contractele pentru vaccinurile COVID-19 a stârnit critici. În 2022, Biroul ombudsmanului european, un organism independent, a dezaprobat cu fermitate răspunsul Comisiei la cererile de acces la mesaje. Biroul Procurorului European investighează, de asemenea, în prezent, achizițiile de vaccinuri împotriva coronavirusului efectuate de UE.

Într-un caz separat, Tribunalul General al UE a decis anul trecut că executivul european nu a oferit publicului acces suficient la acordurile de achiziționare a vaccinurilor COVID-19.