Schimbări în transportul public din cauza unui derby

STB anunță măsuri suplimentare de transport pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Universitatea Craiova.

Partida va avea loc începând cu ora 20:30 pe stadionul Arena Națională, motiv pentru care, dacă situația o va impune, liniile 86, 90, 104 și 143 vor funcționa pe trasee modificate, astfel:

Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 90 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Petrache Poenaru” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Linia 143 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (linii 69, 85, 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.