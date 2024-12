Scrisoare publică unui membru al Curții Constituționale

Doamnă Judecător Simina Tănăsescu,

Vă rog să citiți cu atenție Minuta ARCSANTQ din 12.06.2024 .

La participanți ne atrage atenția numele Martin Lutz – Cabinet de Avocatură specializat pt. Europa a Departamentului de Stat al SUA , Alexandru Sas – Comandor Inginer – COASTAL Romania

(mai exact firma mamă este COASTAL SUA – Industria de Armamente , in coordonarea Departamentului de Stat ) , fost ofițer SRI , Boby Păunescu – COASTAL Romania , UGIR ( mai exact unul dintre fii domnului George Constantin Păunescu , mai exact Absolvent al Universității Franklin – Lugano ) .

La pagina 3 , ultimul paragraf scris cu roșu și in continuare paragraful scris cu negru , vedeți niște nume sonore , printre care și A. Blinken , M. Pompeo ( după aceea a apărut chiar in discuții și Jake Sulliven – Cosilier pt. Siguranță Națională ) .

La ce s-a angajat ARCSANTQ atunci :

– evaluarea candidaților la funcția de Președinte al României propusi de partied. Mai exact N. Ciucă – PNL , M. Ciolacu – PSD , G. Simion – AUR , rezultat : niciunul nu a trecut ! Pasul doi a fost identificarea altor posibili candidați : I.A. Pop ( nu a trecut ) , Ioan Dumitrache ( nu s-a concretizat ) , Iosif Urs ( nu s-a concrezizat ) , Prințul Dimitrie Sturdza ( după discuții la Ibănești și Geneva s-a ajuns la concluzia : candidatul perfect ; continuarea : nu s-a putut identifica un partid mare sau alianță care să-l susțină ! )

– identificare căilor, mijloacelor,actiunilor de determinare a Administratiei Prezidențiale de a stabiliza activitatea SRI ( s-a constatat un derapaj total al activtății SRI care a condus la SABOTAREA și/sau SUBORDONAREA TUTUROR structurilor Statului Român , inclusiv a Partidelor și a Societății Civile ! Cum s-a ajuns aici ? După Lovitura de Stat din 1989 ( se observă că , mai nou , CCR foloseste termenul de Revoluție ! nu , a fost o Lovitură de Stat perfectă ! aproape perfectă !) efectuată de URSS , atunci , cu acordul și sprijinul SUA , s-a inființat SRI cu efective/specialiști de la Fostele Instituții de Securitate ale Statului cu sprijin logistic din Federația Rusă , atunci și acum . Si incepe penetrarea sistematica a SRI de către multe Servicii de Informații Străine : Marea Britanie, Franța , Germania , Olanda ,…, cu o supervizare a Mossad-ului care raportează la Moscova . Practic , SRI a lucrat pt. puteri străine care au luat sau distrus tot din industrie , aproape tot din agricultură , tot ( sau aproape tot , mai este f. putin ) din Resurse Naturale . Statul Român a plătit și plătește ( SRI are și finanțarea sa proprie din afaceri, societăți comerciale proprii , taxarea unor mari Operatori de Stat , mai ales din domeniul energiei , in general coordonează toată economia subterană și fluxul monetar real sau pe cel virtual – criptomonede si NFT-uri ) prin bugetul de stat pentru propria sa distrugere.

– S-a identificat o vulnerabilitate a Administratiei Prezidentiale care , deși a avut suficiente mijloace printre care CSAT si Comunitatea Natională de Informații , din neglijență , nepăsare , comoditate , prin încălcarea repetată a Constituției României cu complicitatea evidenta a unor Partide Politice aflate la Guvernare , in special PNL care a impus si susținut pe actualul Președinte cu sprijinul deplin al PSD , poate fi acuzată de trădare a interesului național iar Președintele , conform Noului Cod Penal , de Inaltă Trădare . Intrebare : de ce nu s-a sesizat Curtea Constituțională a României ?

In această situatie , in care Parlamentul este confiscat de catre Partidele Politice , Instituția Președintelui este confiscată de catre Partidele Politice ( s-a observat că nu poate fi ales Presedinte un independent – studiu de caz Călin Georgescu ) , Sistemul Judiciar confiscat de către Partidele Politice , Mass Media, CCR , Avocatul Poporului , Cosiliul Legislativ , Curtea de Conturi , confiscate de catre Partidele Politice , Societatea Civilă Organizată sabotată de SRI prin constrângere ( libera exprimare și blocarea accesului la resurse ) și , in final răul suprem ! Partidele Politice confiscate de către SRI !

Distinsă doamnă, Unde este Separatia Puterilor in Stat ???

Ce ar fi putut , in această situație , să facă CCR ??? SĂ NU ACCEPTE SESIZAREA depusă ilegal de catre un Impostor in numele unei instituții de invățământ subordonată ilegal SRI !

NIMENi , nici un organ de forță din România confiscată de către SRI , nu putea aresta sau impușca pe membrii Curții Constitutionale pentru aceasta ! Ați fi fost apărați de catre Societatea Civilă ! Toți cei nouă judecători sânteți acuzați de către Societatea Civilă de triplă trădare : ați trădat profesia de magistrat , ați trădat propria voastră demnitate umană și ati trădat România !

Păcat ! Am ratat , prin trădarea voastră , repunerea în drepturi a poporului român !

Istoria nu iartă !

Dan Hazaparu

Doctor în Știinte Politice SNSPA

Președinte-Fundația Română de Democrație prin Drept

Presedinte – Asociația Română pentru Cercetări Strategice Avansate, Nanotehnologii și Tehnologii Quantice

Adaugăm și cîteva fragmente din procesul verbal al amintitei reuniuni care spune multe:

