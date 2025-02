Viral. Scrisoarea unui român gay către Ciolacu și Antonescu

Marcel Ciolacu ne-a spus de pe scena Congresului: „una dintre cele mai grave greşeli care a alimentat revolta peste tot în Europa a fost agresivitatea progresistă. Am ajuns să vorbim în şoaptă, inclusiv în România, despre credinţele noastre, doar pentru a nu deranja. Am spus-o în trecut şi o spun şi acum. Românii sunt un popor tolerant şi deschis către diversitate, dar atunci când vorbim despre familie, aceasta nu poate fi formată decât între un bărbat şi o femeie”

Mai apoi, domnilor, cine atacă Biserica, religia ortodoxă, tradițiile milenare ale poporului român? Încrederea în Biserica Ortodoxă Română rămâne la cote ridicate în societate, Biserica are o rețea de biserici în toată țara, Biserica primește subvenții publice de milioane de lei anual, Biserica are propria televiziune, Biserica are o linie telefonică directă și cu premierul României, și cu președintele și cu orice parlamentar sau șef de partid din țara asta. Biserica nu este sub atac în niciun fel. Singurele atacuri împotriva Bisericii vin din interiorul său, din cangrena corupției interne, din scandalurile sexuale și din faliile sale interne între aripa pro-rusească și aripa moderată. Asta e starea de fapt a Bisericii!