Se cere demisia lui Deca după faza cu olimpicii

Prof. Mihaela Popa, reprezentantă a Mișcării „România Renaște!”, cere demisia ministrului Educației, Ligia Deca, după incidentul de pe Aeroportul „Henri Coandă” în care i-a implicat pe olimpicii internaționali la matematică.

Mihaela Popa a comentat faptul că „olimpicii internaționali la Matematică au fost ținuți o oră pe aeroport, la întoarcerea de la Tokyo, ca să vină ministrul Educației Ligia Deca sa-i felicite, după care li s-a transmis că este obosită și nu mai poate să treacă”.

Acest lucru a fost dezvăluit de Pavel Ciurea, dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică (OIM), într-un interviu pentru G4 Media.

„Romania Educata sau Ministru Needucat?

„Olimpicii internaționali la Matematică au fost ținuți o oră pe aeroport la întoarcerea de la Tokyo, ca să vină Ligia Deca sa-i felicite, după care li s-a transmis că „este obosită și nu mai poate să treacă”, spune Pavel Ciurea, dublu medaliat cu aur la OIM”

Da, sunt acei olimpici cu care se lauda doamna Ministru, ca si cand ar fi avut vreun merit la aceste performante!

Dupa acest gest nu exista decat DEMISIA!

(…) copiii au fost trimsi la olimpiada in Bulgaria fara sofer calificat iar cei doi profesori indrumatori au stat pe acelasi scaun. Incinstienta, nepasare sau abuz in serviciu? Au pus viata copiilor in pericol!.

Domnule , Prim-Ministru, Marcel Ciolacu, daca era copilul dumneavoastră?”, a scris prof. Mihaela Popa pe pagina sa de Facebook.