Se cere retragerea distincției acordate lui Remus Pricopie

Asociația Centrul pentru Politici Locale cere retragerea imediată a Ordinului Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler acordat lui Remus Pricopie. ”O pată pe onoarea statului român!”, spune Asociația.

Asociația ”condamnă ferm și fără echivoc” decizia de a-l decora pe Remus Pricopie, rectorul SNSPA, cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler și solicită public retragerea imediată a acestei distincții.

”Considerăm că acordarea acestei onoruri unui personaj atât de controversat nu este doar o eroare, ci o insultă

la adresa tuturor celor care au primit această decorație pe merit. Este absolut revoltător ca un simbol al recunoașterii excelenței și devotamentului față de țară să fie mânjit prin asocierea cu un individ ale cărui acțiuni arată clar dispreț față de valorile morale și academice.

Remus Pricopie a primit această distincție în decembrie 2019, la scurt timp după ce SNSPA, sub conducerea sa,

a organizat singura dezbatere electorală la care a participat Klaus Iohannis înaintea alegerilor prezidențiale. O

astfel de coincidență flagrantă ridică întrebări serioase despre corectitudinea și intențiile din spatele acestei

decorații — o recompensă ascunsă sub masca onoarei, pentru un serviciu politic evident. Mai mult decât atât, SNSPA, sub rectoratul lui Remus Pricopie, a fost zguduită de scandaluri cu conotații sexuale, scandaluri pe care acesta nu doar că nu le-a gestionat cu transparență, ci a încercat să le mușamalizeze, protejând vinovații în loc să apere drepturile și siguranța studenților. Astfel de acțiuni sunt de o gravitate extremă și nu pot fi trecute cu vederea.

Acordarea Ordinului Național unei persoane care a transformat o instituție academică într-un instrument politic și care a tolerat comportamente scandaloase și imorale este o rușine pentru statul român. Fiecare zi în care Remus Pricopie continuă să poarte această decorație compromite și mai mult prestigiul acestei distincții și batjocorește memoria celor care au primit-o cu demnitate și onoare. Cerem, așadar, președintelui României și autorităților competente să intervină de urgență și să retragă această decorație. Statul român nu poate tolera asemenea compromisuri morale, iar cei care pângăresc valorile naționale nu au ce căuta pe lista celor onorați cu astfel de distincții. Asociația Centrul pentru Politici Locale va continua să denunțe public orice formă de impostură, corupție și abuz de putere, indiferent de funcția sau influența celor implicați”, se arată într-un comunicat transmis presei.