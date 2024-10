”Se pricepe„ și Lasconi? ”Cel mai puternic om din România…„

Președintele Klaus Iohannis ar urma să-i prelungească șederea lui Lucian Pahonțu în fruntea SPP.

Cel puțin asta susține Elena Lasconi despre omul căruia Gigi Becali a evitat să-i pronunțe numele, dar despre care a afirmat că este cel mai puternic din România.

”Mi-e frică de omul ăsta”, a spus Becali în emisiunea Ancăi Alexandrescu de marți seară.

”Omul de care spun eu este un om foarte important. Eu nu știam că atât de mare putere are. În ultimul timp am aflat, că mi-a spus Pandele, că are cea mai mare putere din România. Eu nici acum nu cred. Dar persoana asta așa a spus”, a mai spus Becali.

„(…) La un parastas, la o înmormântare și era și parastas acolo, era un șef de serviciu important în România.

Mi-a spus Pandele, nu-i dau numele că mi-e frică de omul ăsta, că ăsta conduce România.

Nu-i dau numele că nu vreau să am probleme, că e și om de treabă. Și omul ăsta a zis: dacă intrăm în turul II, și Ciucă, și Simion, îl batem măr pe Ciolacu. Și le-a spus acolo, era un episcop, erau preoți, dar eu eram afară și am auzit și eu treaba asta. Eram la Cernica, la un parastas”, a mai declarat Gigi Becali la Realitatea TV.

Ce spune Lasconi

„Din informațiile pe care le am știu că șful SPP ar trebui să iasă la pensie pe data de 2 noiembrie, dar, de asemenea, am aflat și că se pregătește o ședință CSAT în care domnul Iohannis să-i pregătească șederea.

Este de 20 de ani șeful SPP.

Și mandatele aleșilor sunt limitate tocmai pentru că după un anumit timp s-ar putea să-ți pierzi mințile – nu fac referire special la domnul Pahonțu.

Cred că nu ar trebui să se întâmple asta, dar am aflat lucrul acesta”, a susținut Lasconi.