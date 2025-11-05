Secretarul General al NATO, prima vizită în România. Ce a discutat cu Nicușor Dan

După cum arăta o analiză a Cotidianul.ro vizita lui Mark Rutte la București nu este una determinată de retragerea unei părți din contingentul american din Romania, dar va sta sub semnul acestui anunț făcut de SUA. Forumul NATO-Industry este un eveniment care are loc la fiecare doi ani, începând din 2019, iar secretarul general NATO a participat de fiecare dată. Pe 5-6 noiembrie, Bucureștiul va fi prima capitală est-europeană care va găzdui evenimentul – în 2019, a avut loc la Washington, in 2021, la Roma și in 2023, la Stockholm. Știre în curs de actualizare

Distribuie articolul pe:

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.